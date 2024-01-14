山頂南區去年一及二手成交錄75宗 總額按年跌近25% 創歷年新低｜豪宅市況

2023年樓市先升後回，在經濟復常不似預期下，豪宅交投受拖累，加上新盤搶去部分客源，導致山頂南區豪宅去年買賣未有大升幅，總成交金額更創新低。據中原地產分行統計數字顯示，2023年山頂南區一手及二手市場合共錄得75宗成交，總成交金額涉81.29億元，宗數與2022年75宗持平，惟金額較2022年的107.81億元下跌24.6%，屬連續兩年下跌，同時創有紀錄以來新低。

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，2023年樓市首兩季現小陽春，但期後受高息環境影響，以及環球經濟疲弱，加上九龍區全新臨海豪宅加入戰場，導致山頂南區豪宅買賣未有大升幅。去年樓市氣氛淡靜，豪宅向來惜售，不少發展商改變銷售部署，延後推售日期，或選擇以「先租後買」形式推出物業，導致一手成交「冰封」，去年全年僅錄得1宗；而10月施政報告發表減辣措施前夕，市場觀望氣氛濃厚，更出現約20年來首見的「零」二手成交局面。

去年山頂南區共錄得14宗逾億元成交，按年下跌33.3%，為過去10年新低(2013年錄14宗)，而成交金額涉52.556億元，較前年58.77億元下跌10.6%，創10年新低(2013年52.448億元)，而該14宗逾億元成交中，有4宗成交金額超過5億元。此外，去年該區另錄約7宗涉逾億元內部轉讓或公司買賣成交。

港島區二手豪宅錄 153 宗 南區佔兩成

根據中原地產統計，樓價5,000萬以上的一手豪宅，於2023年全年錄約221宗成交，主要集中於九龍區，佔逾57%；二手豪宅則錄約206宗成交，港島區佔153宗，當中有兩成屬於南區。何兆棠表示，可見買家入市信心較去年佳，整體豪宅市場氣氛轉旺，加上山頂南區豪宅供應向來有限，不少優質、罕有的特色單位將進行推售，包括赤柱One Stanley、赤柱村道52至54號、山頂種植道1號及盧吉道29A等，市場百花齊放，而且南區最大商場黃竹坑站THE SOUTHSIDE已投入營運，亦有望帶動區內豪宅市場氣氛，並吸引換樓客、跨境客等買家進駐區內，料超級豪宅及洋房物業，仍會受到實力買家支持。

此外，美國早前宣布加息期結束，並表示將會減息3次共0.75厘，為2024年樓市注入一支強心針。他預料，樓市離底不遠，近日定期存款利率亦已下調，豪宅物業作為保值之選，料有部分投資者會趁經濟復甦前睇樓尋寶，資金將回流樓市。