山頂南區4月一手成交增至10宗 億元成交佔半 中原：全年交投看升30%

受惠樓市全面撤辣，刺激一手豪宅表現轉旺。據中原地產統計，今年4月份山頂南區一手買賣出現價量齊升局面，當中更錄得5宗「億元成交」個案。 中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，山頂南區4月份一、二手市場錄約16宗買賣，成交金額共涉14.1565億元，較3月份的11宗及8.9943億元，分別升45%及57%。其中，5宗一手買賣為逾億元成交，當中金額共涉6.6466億元。反映買家入市意欲高漲，豪宅市場持續升溫。 一手錄 10 宗成交 按月急漲 9 倍 山頂南區4月份一手市場錄10宗買賣，較3月份僅錄1宗急升9倍，成交金額報約9.8757億元，按月增近1.5倍。其中，赤柱「ONE STANLEY」的表現尤其搶眼，佔9宗成交，分別為7間分層單位及2間獨立洋房。二手市場方面，山頂南區錄6宗成交，較3月份少約40%；金額亦跌14.7%至約4.28億元，主要受一手新進豪宅屋苑低價推售影響。