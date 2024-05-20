受惠樓市全面撤辣，刺激一手豪宅表現轉旺。據中原地產統計，今年4月份山頂南區一手買賣出現價量齊升局面，當中更錄得5宗「億元成交」個案。
中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，山頂南區4月份一、二手市場錄約16宗買賣，成交金額共涉14.1565億元，較3月份的11宗及8.9943億元，分別升45%及57%。其中，5宗一手買賣為逾億元成交，當中金額共涉6.6466億元。反映買家入市意欲高漲，豪宅市場持續升溫。
一手錄10宗成交 按月急漲9倍
山頂南區4月份一手市場錄10宗買賣，較3月份僅錄1宗急升9倍，成交金額報約9.8757億元，按月增近1.5倍。其中，赤柱「ONE STANLEY」的表現尤其搶眼，佔9宗成交，分別為7間分層單位及2間獨立洋房。二手市場方面，山頂南區錄6宗成交，較3月份少約40%；金額亦跌14.7%至約4.28億元，主要受一手新進豪宅屋苑低價推售影響。
4月錄21宗租賃成交
至於4月份山頂南區錄約21宗租賃成交，涉及金額約248.6萬元，較3月份錄19宗及159.7萬元，分別有10.5%及55.7%升幅，平均實用呎租約61元。成交分布方面，交投則繼續集中於月租0至9.99萬元組別的物業，佔整體57.1%；10萬至19.99萬元組別之租賃成交則佔28.6%；20萬元或以上組別錄3宗，佔14.3%；即10萬元內租賃成交繼續主導市場。
何兆棠表示，4月份山頂南區的一手買賣及租賃成交價量齊升，二手成交則輕微受壓，宗數及價格均錄跌幅。一手市場更錄5宗逾億元成交，當中金額共涉6.6466億元，4月份單月已追平今年首季一、二手共錄5宗逾億元成交紀錄。
何兆棠說，市場將繼續聚焦於一手大型豪宅新盤「ONE STANLEY」，以及黃竹坑站上蓋的新晉豪宅屋苑。二手市場方面，撤辣後樓價繼續尋底，不少二手業主將減幅由10%，擴至20%至30%，反映二手業主換樓或減持決心頗大。
至於一手市場方面，不少優質、罕有的特色戶將於第二季進行推售，因此預料山頂南區整體交投量會逐步回升，惟升幅會放緩，料全年交投量仍會有約30%升幅；而一手全新豪宅樓價則較二手盤相對企硬，料整體樓價會有約5%至10%的小幅上落。