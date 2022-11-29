山頂豪宅｜TWENTY PEAK ROAD BY V逾4700方呎洋房曝光 影后妮歌潔曼曾入住！

是次向傳媒開放參觀的1號屋「Carlye」，實用面積4,740方呎，屬4幢洋房中面積最大，連同1,472方呎花園、1,085方呎頂層天台、地庫停車位等，總樓面面積達9,419方呎。

TWENTY PEAK ROAD BY V由4幢洋房組成，分別名為「Carlyle」、「Avalon」、「Napier」及「Webster」，每幢洋房樓高3層，實用面積介乎3,722至4,740方呎。每座均設有4至5間套房，並連私人電梯、私人室外無邊泳池及車庫等。

總面積近萬呎 俯瞰維港景致

發展商介紹指，項目每幢洋房坐落在有逾半世紀的羅漢松林之，廣闊的花園以山茶花、九重葛、桂花等植物點綴。每幢洋房位處霧線以下，可俯瞰維港景致。

「Carlye」設計以宏偉經典的巴黎莊園為藍本，外牆採用奶白色的石材建造，在室內細節處以The V的標誌性幾何線條；三間套房和兩個家庭廳位於一樓和二樓。

「Carlye」曾吸引奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)，於去年在香港拍攝劇集時選擇的住所，她對大宅非常滿意，並親筆撰寫答謝信予The V Group創辦人陳韻雲。

翻查資料，項目由陳韻雲於2012年以7.5億元購入，當時每方呎樓面地價約5.8萬元；TWENTY PEAK ROAD BY V已於去年11月上載售樓說明書。