山頂道20號洋房75萬租出 成今年最大宗 妮歌潔曼3年前住過(多相)｜超級豪宅租賃

山頂道20號豪宅項目「TWENTY PEAK ROAD BY V」，據消息指，項目1號屋「Carlye」新近以每月75萬元租出，呎租約158元。(資料圖片)

由前地產代理監管局主席陳韻雲創辦的The V Group，旗下位於山頂道20號豪宅項目「TWENTY PEAK ROAD BY V」，據市場消息指，該項目1號屋「Carlyle」，新近以每月75萬元租出，每呎租金約158元，而該幢洋房曾吸引奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)於3年前來港拍劇時入住。

附大花園及天台 總面積近萬呎 上述「TWENTY PEAK ROAD BY V」項目由4幢洋房組成，每幢洋房分別名為「Carlyle」、「Avalon」、「Napier」及「Webster」，各樓高3層，實用面積介乎3,722至4,740方呎，每座均設有4至5間套房，並設有私人電梯、私人室外無邊泳池及車庫等。市場消息指，最新租出的1號屋「Carlyle」，實用面積4,740方呎，屬4幢洋房中面積最大，另附連1,472方呎花園、1,085方呎頂層天台、地庫停車位等，總樓面面積達9,419方呎。若以每月75萬元租金計算，該洋屋每呎租金約158元，屬今年超級豪宅市場中最大額租賃成交。 ↓↓更多1號屋「Carlyle​​​​​​​」洋房內部相片↓↓

去年內部轉讓涉約 26.7 億 翻查資料，項目由陳韻雲於2012年以7.5億元購入，當時每方呎樓面地價約5.8萬元；及後項目進行補地價涉資約2.86億元，再重建為目前的4幢超級洋房，總投資額料涉約15億元。項目於2021年11月上載樓書，並於去年5月以總成交價約26.7億元，轉讓予關連人士，而每幢洋房作價介乎5.6億元至8.6億元。