峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球

日出康城區峻瀅本月交投明顯加快，中原地產將軍澳都會駅第分行經理黃仕斌表示，過去5日連錄6宗成交，有5宗屬三房戶買賣，但其中3宗為蝕讓個案。他透露，市場最新錄得一宗峻瀅成交，單位為7座高層F室，實用面積738方呎，建築面積972方呎，採三房套房加儲物房間隔，座向西方享海景，單位最初開價1,050萬元，現大減275萬元或26%，以775萬元易手，折合實用呎價10,501元。據了解，原業主於2018年5月以895萬元買入單位，現沽貨帳面蝕讓120萬元離場，單位4年間貶值13%。

內園套三房累減近 3 球沽 三年蝕 220 萬

另外，利嘉閣地產維景灣畔分行助理分區經理黃金欽表示，該行新近亦促成峻瀅2座高層E室的二手成交，單位實用面積738方呎，採套三房連士多房間隔，外望內園景。今年7月放盤時叫價1,010萬元，其後逐月下調叫價，及至11月底減至785萬元，終獲買家洽談，最後議價至718萬元成交，累減292萬元，平均呎價9,729元。據悉，原業主於2019年以938萬元買入單位，持貨僅3年，轉手帳面虧蝕220萬元，蝕幅約23.5%。他續指，峻瀅上月共錄得6宗成交，目前約有135個放盤，入場費約650萬元起。