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2022-12-07 16:45:02

峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球

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日出康城峻瀅本月交投加快，過去5日連錄6宗成交，但有3宗屬蝕讓個案。

日出康城峻瀅本月交投加快，過去5日連錄6宗成交，但有3宗屬蝕讓個案。

高層海景套三房劈減275萬沽 帳蝕120

日出康城區峻瀅本月交投明顯加快，中原地產將軍澳都會駅第分行經理黃仕斌表示，過去5日連錄6宗成交，有5宗屬三房戶買賣，但其中3宗為蝕讓個案。他透露，市場最新錄得一宗峻瀅成交，單位為7座高層F室，實用面積738方呎，建築面積972方呎，採三房套房加儲物房間隔，座向西方享海景，單位最初開價1,050萬元，現大減275萬元或26%，以775萬元易手，折合實用呎價10,501元。據了解，原業主於20185月以895萬元買入單位，現沽貨帳面蝕讓120萬元離場，單位4年間貶值13%

↓↓7座高層F室↓↓

峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球 峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球 峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球 峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球 峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球 峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球 峻瀅連錄蝕讓 海景三房4年貶值逾一成 內園三房減近三球沽 仍勁蝕逾兩球

內園套三房累減近3球沽 三年蝕220

另外，利嘉閣地產維景灣畔分行助理分區經理黃金欽表示，該行新近亦促成峻瀅2座高層E室的二手成交，單位實用面積738方呎，採套三房連士多房間隔，外望內園景。今年7月放盤時叫價1,010萬元，其後逐月下調叫價，及至11月底減至785萬元，終獲買家洽談，最後議價至718萬元成交，累減292萬元，平均呎價9,729元。據悉，原業主於2019年以938萬元買入單位，持貨僅3年，轉手帳面虧蝕220萬元，蝕幅約23.5%。他續指，峻瀅上月共錄得6宗成交，目前約有135個放盤，入場費約650萬元起。

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