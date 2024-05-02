峻譽．渣甸山周五開放示位予公眾預約參觀 有望5月推售｜港島新盤

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號住宅項目「峻譽．渣甸山」今日(2日)公布最新銷售部署，中信泰富物業代理董事李肇文表示，示範單位將於明日(3日)正式開放予公眾預約參觀，會按市場反應決定公布銷售安排詳情，有機會月內開售。
李肇文指，項目自上載售樓說明書後，接獲不少傳統富豪及內地買家等的查詢，今天率先安排傳媒參觀示範單位，明日正式開放予公眾預約參觀。他稱，「峻譽．渣甸山」位處傳統豪宅地段，加上區內中小型單位供應罕有，直言項目「唔需要用低價推售」，強調採取善價而沽的推盤策略，透露會先推中小型單位應市。
該盤特意邀請著名室內設計公司ARK的Mr. William Liu 精心布置位於展示廳的2伙經改動示範單位，分別為兩房及兩房一套房間隔。其中以2座8樓A室為藍本搭建的兩房一套房間隔，實用面積687方呎，單位布置以極富生活格調的意式低調奢華風格打造，並以淺色柔和色調為主。
另外，中信泰富香港地產部董事李偉明指，集團今年將主力推售「峻譽．渣甸山」。目前集團在香港有3個發展項目，包括葵涌荔崗街住宅項目、大角咀嘉運大廈商業重建項目等，表明會視乎地皮發展潛力、投資價值等因素，未來會繼續積極在港物色地皮增加土地儲備。
「峻譽．渣甸山」由兩座住宅大樓組成，提供114伙，涵蓋兩房及四房間隔，標準戶型單位實用面積約434至1,686方呎，另特色戶型單位實用面積約622至2,948方呎。全盤提供89個住宅車位，預計入伙日期為2026年3月31日，樓花期長約22個月。