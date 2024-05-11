峻譽．渣甸山示範單位｜435呎兩房 日式禪風設計 設和式浴缸｜多圖有片

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號住宅項目「峻譽．渣甸山」設有2個經改動示範單位，5月3日起開放予公眾預約參觀。發展商特意邀請著名室內設計公司ARK的Mr. William Liu 精心布置示範單位，分別為兩房及兩房一套房間隔。其中以2座8樓D室為藍本搭建的兩房間隔，實用面積435方呎。

第 2 座 8 樓 D 室 兩房設計

「峻譽．渣甸山」2座8樓D室經改動示範單位，實用面積435方呎，間隔為兩房設計，匠心打造近年大受歡迎的「JAPANDI」風格。單位以日式禪風為設計藍本，發展商為迎合翠綠渣甸山巒的景色，特意打造自然簡約的舒適風格，採用日式侘寂與北歐極簡的設計元素結合，整體空間讓住戶擁有寧靜悠然的居住氣氛。全屋單位為日系和大地色調為主，布局設計簡練、沉穩，整體家具利用樸素的內斂感呈現現代居家與禪風兼并的設計理念。

單位特別採用米色木紋地板鋪砌，整體利用柔和大地色配上簡潔綫條作襯托，客廳以淺色原木作主調，打造日系簡樸舒適的氛圍。客飯廳放置簡約米白色的玄木梳化連茶几，前面放置淺木色C型架空茶几。牆身以淺原木色和米灰色暗紋為設計，配上不規則圓形的簡單綫條掛畫。牆下架空黑色電視櫃配上隱藏燈槽，可擺放日式茶具或陶瓷作裝飾。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門設計飽覽翠綠渣甸山巒，提高客飯廳的採光度之餘，如同延申並置身大自然之中，營造「禪」的寧靜氣氛。

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