峻譽．渣甸山示範單位｜435呎兩房 日式禪風設計 設和式浴缸｜多圖有片

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號住宅項目「峻譽．渣甸山」設有2個經改動示範單位，5月3日起開放予公眾預約參觀。發展商特意邀請著名室內設計公司ARK的Mr. William Liu 精心布置示範單位，分別為兩房及兩房一套房間隔。其中以2座8樓D室為藍本搭建的兩房間隔，實用面積435方呎。
第2座8樓D室 兩房設計
「峻譽．渣甸山」2座8樓D室經改動示範單位，實用面積435方呎，間隔為兩房設計，匠心打造近年大受歡迎的「JAPANDI」風格。單位以日式禪風為設計藍本，發展商為迎合翠綠渣甸山巒的景色，特意打造自然簡約的舒適風格，採用日式侘寂與北歐極簡的設計元素結合，整體空間讓住戶擁有寧靜悠然的居住氣氛。全屋單位為日系和大地色調為主，布局設計簡練、沉穩，整體家具利用樸素的內斂感呈現現代居家與禪風兼并的設計理念。
單位特別採用米色木紋地板鋪砌，整體利用柔和大地色配上簡潔綫條作襯托，客廳以淺色原木作主調，打造日系簡樸舒適的氛圍。客飯廳放置簡約米白色的玄木梳化連茶几，前面放置淺木色C型架空茶几。牆身以淺原木色和米灰色暗紋為設計，配上不規則圓形的簡單綫條掛畫。牆下架空黑色電視櫃配上隱藏燈槽，可擺放日式茶具或陶瓷作裝飾。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門設計飽覽翠綠渣甸山巒，提高客飯廳的採光度之餘，如同延申並置身大自然之中，營造「禪」的寧靜氣氛。
⇊直擊峻譽．渣甸山示範單位｜2座8樓D室⇊
浴室仿照日本溫泉設計風格
設計師在規劃睡房1時按照建築師的設計原意，將帶窗戶的儲物室打造成收藏室，房間設有落地大玻璃窗；另特別選用榻榻米鋪砌地板，牆邊實木層架放置充滿禪意美學和東方元素的家具及生活擺設。窗前擺放同色系實木和室椅桌，可供住戶靜靜地呷一口茗茶，猶如置身於日式美學的自然環境之中。主人睡房空間方正寬敞，落地玻璃窗將自然光線與四周綠意引入室內。胡桃木條牆身營造溫馨舒適的臥室環境，雙人大床的另一側擺放一體式梳化連開放式高身衣櫃。
浴室貫徹全屋日式設計，設計靈感取自日式風呂文化，以淺木色調營造出寧靜和放鬆的氛圍。設計師仿照日本溫泉的設計風格，安裝一個傳統的日式淋浴和浴缸結合的和式浴缸，可供住戶坐著入浴。洗手盆檯面連儲物櫃同樣選用和式浴缸的物料打造而成，配以大圓鏡，為浴室增添獨特的日式韻味。
另外，單位廚房採用開放式設計，設計師將吧枱和開放式廚房連接起來，除方便用餐更提升空間實用性。開放式廚房使用深啡色隱藏式櫃門設置多個吊櫃，避免凌亂的感覺之餘，提供大量儲物空間。檯面選用白色天然石材料，並搭配搭深色系碟具，增添藝術簡約氣氛之餘，帶出簡潔日式元素。
「峻譽．渣甸山」由兩座住宅大樓組成，提供114伙，涵蓋兩房及四房間隔，標準戶型單位實用面積約434至1,686方呎，另特色戶型單位實用面積約622至2,948方呎。全盤提供89個住宅車位，預計入伙日期為2026年3月31日，樓花期長約22個月。