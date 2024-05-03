峻譽．渣甸山示範單位｜687呎兩房套連波浪形露台 書房半開放式設計｜多圖有片

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號住宅項目「峻譽．渣甸山」設有2個經改動示範單位，5月3日起開放予公眾預約參觀。發展商特意邀請著名室內設計公司ARK的Mr. William Liu 精心布置示範單位，分別為兩房及兩房一套房間隔。其中以2座8樓A室為藍本搭建的兩房一套房間隔，實用面積687方呎。

第2 座 8 樓 A 室 兩房一套設計

「峻譽．渣甸山」2座8樓A室經改動示範單位，實用面積687方呎，兩房一套設計。單位布置以極富生活格調的意式低調奢華風格打造，並以淺色柔和色調為主。客廳方正實用配趟門寬敞露台，為善用單位收納空間，特設大型落地式玄關收納櫃和可拉伸摺叠玄關椅。客飯廳貫徹採用淺色原木設計並配以淺色大理石紋的家具設計，有助延伸空間感、營造柔和舒適的氛圍，更盡顯簡約奢華的摩登型格。

客廳整體運用流暢的幾何綫條，採用落地大玻璃趟門連接波浪形露台，能飽覽維多利亞港景致。客廳布局方正空間感十足，注入大量精緻細節和工藝作襯托，設計師選用琥珀色系的圓弧形梳化，並以銀色波浪形暗紋的背景牆作點綴，中間部分擺放兩層黑色大理紋圓形茶几，配上米色水波紋地毯。客廳與多功能書房以落地式藏藍色電視飾物櫃分隔，書房以半開放式設計，視覺上與客飯廳連接之餘，書櫃設計更與電視牆設計互相容合讓空間感覺更加被善用，配備大型一體式置物架；書房中央擺放特大長形多功能書枱。