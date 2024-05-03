峻譽．渣甸山示範單位｜687呎兩房套連波浪形露台 書房半開放式設計｜多圖有片

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號住宅項目「峻譽．渣甸山」設有2個經改動示範單位，5月3日起開放予公眾預約參觀。發展商特意邀請著名室內設計公司ARK的Mr. William Liu 精心布置示範單位，分別為兩房及兩房一套房間隔。其中以2座8樓A室為藍本搭建的兩房一套房間隔，實用面積687方呎。
第2座8樓A室 兩房一套設計
「峻譽．渣甸山」2座8樓A室經改動示範單位，實用面積687方呎，兩房一套設計。單位布置以極富生活格調的意式低調奢華風格打造，並以淺色柔和色調為主。客廳方正實用配趟門寬敞露台，為善用單位收納空間，特設大型落地式玄關收納櫃和可拉伸摺叠玄關椅。客飯廳貫徹採用淺色原木設計並配以淺色大理石紋的家具設計，有助延伸空間感、營造柔和舒適的氛圍，更盡顯簡約奢華的摩登型格。
客廳整體運用流暢的幾何綫條，採用落地大玻璃趟門連接波浪形露台，能飽覽維多利亞港景致。客廳布局方正空間感十足，注入大量精緻細節和工藝作襯托，設計師選用琥珀色系的圓弧形梳化，並以銀色波浪形暗紋的背景牆作點綴，中間部分擺放兩層黑色大理紋圓形茶几，配上米色水波紋地毯。客廳與多功能書房以落地式藏藍色電視飾物櫃分隔，書房以半開放式設計，視覺上與客飯廳連接之餘，書櫃設計更與電視牆設計互相容合讓空間感覺更加被善用，配備大型一體式置物架；書房中央擺放特大長形多功能書枱。
⇊直擊峻譽．渣甸山示範單位｜2座8樓A室⇊
主人套房空間寬敞，靠落地玻璃窗位置擺放雙人大床，仍可三邊落床。床頭開始沿用一體式的原木色調床頭櫃及梳妝枱，增加更多的收納空間及兩面開放式衣櫃的空間，深啡色系開放式特色衣物展示架，配備掛衣桿、抽屜、鞋櫃及連身鏡，猶如一個多功能衣帽間。主人套房浴室設有窗戶，環境更乾爽通風。浴室地面、牆身及洗手盆位置層板以黑白色調的天然雲石鋪砌，浴缸配以同色系天然雲石鋪砌。浴室內選用黑色垂直置物吊架，收納空間倍增，另有特大的LED燈浴鏡並配合架空式洗手台，一旁擺放鮮艷色彩的不規則畫作，以及灰白色圓形吊牆挂飾，流露時尚格調。
開放式廚房以深啡色調的木質為主，配搭L形淺色雲石鋪砌的餐檯，令客飯整體設計歸一及美觀。開放式廚房配備精心挑選的國際品牌設備，包括蒸焗爐、洗碗機、抽油煙機、雪櫃、電磁爐及隱藏式洗衣機。餐檯側旁加上琥珀色系皮藝高椅營造輕鬆Bar檯氛圍。廚房配備多種國際知名品牌廚具及廚櫃組合。另外，客廁寬敞實用，連貫主人房浴室的灰白色奢華大理石牆身設計，配上弧形特大鏡櫃，並內藏燈槽，運用圓柱落地洗手臺，圍上深啡色的長條木柵欄，打造簡潔時尚的空間配置，一旁設置半開放式淋浴空間。
「峻譽．渣甸山」由兩座住宅大樓組成，提供114伙，涵蓋兩房及四房間隔，標準戶型單位實用面積約434至1,686方呎，另特色戶型單位實用面積約622至2,948方呎。全盤提供89個住宅車位，預計入伙日期為2026年3月31日，樓花期長約22個月。