崇尚自然尋樂概念 擁香港後花園 隨市場減息趨密 新地西沙SIERRA SEA年度熱捧

坐落西貢十四鄉西沙，背靠馬鞍山郊野公園，面向企嶺下海的「巨無霸」度假級臨海住宅項目，兼擁有全港唯一糅合大自然，將運動、娛樂、餐飲及生活體驗集於一身的嶄新消閒地標西沙GO PARK，貴為「世界盤」的新鴻基地產西沙SIERRA SEA可謂近年新盤票王，深受上車客、追求品味生活的夫婦、享天倫之樂的家庭、專才與退休人士，以至投資收租買家歡迎。縱使關稅戰影響當前購買力，惟發展商低入場門檻定價和靈活彈性的供款方案，配合市場憧憬美聯儲局加快減息幅度與步伐，相信隨著項目逐步有序開售，SIERRA SEA勢成年度話題新盤。

SIERRA SEA首輪共318伙開售，早前已累收近3萬票，超額認購近90倍。

新地近年新界最大項目 規模屬NOVO LAND兩倍 新地西沙項目集商住和娛樂於一身，整個大型社區將按7期陸續發展，合共提供9,700伙，平均單位面積約600平方呎，整個規劃期預計歷時30年，規模屬屯門NOVO LAND的兩倍之餘，亦是新地有史以來新界區最大型的地產發展項目。難怪為了完善區內交通網絡配套，新地更斥資為連接西沙和馬鞍山1.5公里長的西沙路，拓闊成4線行車，提供駕車僅5分鐘直達港鐵烏溪沙站、9分鐘亦能抵港鐵大學站，配合已陸續開通的巴士與專線小巴路線，身處郊野仍能輕鬆進出港九新界鬧市。 基於選址得天獨厚，整個項目融入大量自然元素，可享郊遊、水上活動之利，標榜健康生活，對當下流行結合ESG的地產項目來說，實屬指標之作。目前已有三期住宅項目申請售樓紙，共提供2,302伙。而發展商率先推出第1A(2)期SIERRA SEA，由4座住宅大樓(Aqua Avenue第1、2、3及5座)組成，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021平方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位，亦不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。首輪開價折實為299.88萬元起(一房戶)，另有40伙兩房戶更低於400萬元，定價較同期二手樓折讓兩成以上，相當吸引。至於另外第1B期涉794伙、第2A期涉727伙。前者連同1A期預計今年底落成；後者則在2026年4月底落成。項目享會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園與遊樂地方合共約148萬平方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。



Aqua Avenue第1座10樓J室無改動示範單位平面圖。

引入「可持續跨代設計」453平方呎無改動兩房享同一景觀 發展商設有4個示範單位，其中Aqua Avenue第1座10樓J室無改動示範單位為例，屬兩房(開放式廚房)戶型，實用面積453方呎，包含一個27平方呎露台及16平方呎工作平台，高樓底設計為3.325米。單位引入「可持續跨代設計」元素，配有浴室扶手、廚房升降拉籃、加強防滑地磚、走廊感應地腳燈等，友善長者居住。 單位客飯廳長約6米，寬約2.45米，連接落地玻璃趟門連接27平方呎露台。單位客廳飯廳間隔方正實用，靈活擺放各式各樣的家具。為配合開放式廚房設計，配備長方形石紋工作檯面，使空間更加實用，並提供一系列頂級廚房家電組合，如Siemens電磁爐、拉趟式抽油煙機、7合1智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機，另有BOSCH雪櫃連冰箱。廚房配備高雅象牙白色及木紋廚櫃，亦有小型摺疊梯，使高層空間能更被充份利用。 該單位客飯廳、主人睡房及睡房1均享同向景觀。單位右側為睡房區，主人睡房位於末端位置，可輕鬆容納雙人床，更預留有衣櫃位置。單位兩間睡房配備窗戶設計，提升房間的自然採光及空氣對流效果。衛浴設計比較寬闊，配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設特大鏡櫃，鏡櫃更內藏燈槽、電插座及吹風機收納位，兼備內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能，時刻保持浴室乾爽舒適。



擁有佔地130萬平方呎的西沙GO PARK，是集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的新地標。

擁130萬平方呎西沙GO PARK 生活配套方面，SIERRA SEA擁有佔地130萬平方呎的西沙GO PARK，是集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的新地標，項目充分發揮西沙周遭的秀麗景色，打造成屬於每個香港人的「後花園」。西沙GO PARK包括兩大部分，分別為100萬平方呎的多元化戶外運動公園 「GO PARK Sports」，以開放予公眾的運動學院為定位，提供十多個符合國際專業規格的體育設施，涵蓋熱門、城市和新興運動如足球場、跑步及單車徑和匹克球場，適合一家大小以至專業的運動參與者；另外，30萬平方呎的「運動商業綜合部分」匯聚多間運動消閒及餐飲娛樂商戶，包括能容納1,500人的多用途室內主場館、佔地共逾4萬平方呎的三大兒童遊樂區、逾3千呎的寵物公園、室內游泳池、劍擊學校、室外攀石牆等設施場地。此外，鄰近的水上活動中心「GO PARK Aqua」亦提供各類水上活動的課程與體驗。