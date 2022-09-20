工商動態｜帝國集團黃竹坑甲廈項目命名為「S22」 有咩寓意？

帝國集團今天(20日)宣布，旗下位於黃竹坑香葉道22號的甲級商業項目正式命名為「S22」。

帝國集團董事郭基浩表示，自港鐵南港島綫通車，加上去年施政報告宣布的「躍動港島南」計劃亦帶動香港仔及黃竹坑一帶的建設，港島南區的發展空間無疑是極具潛力。集團立志傳承已故創辦人郭炳湘在香港房地產市場所建立和鞏固的卓悅成就及發展理念，繼續在香港推出多個具標誌性的發展項目。「S」對我們有三重意義：首先，「S」表達其(南區)優越地標香葉道22號；其次「S」亦取自其(郭基浩)父親郭炳湘的英文名字Sheung(湘)；最後，「S」亦包含三子弟傳承(Succeed)父親的宏願，有成就未來(Success)的意念。S22的標誌圖案以三個字體相互支持及輝耀，象徵三位兒女將集團發揚光大，亦比喻南港島區潛力豐厚，將成為香港耀目的地區，而S22將契合區內劃時代的發展，提供時尚優越的商業環境。

帝國集團董事郭蕙珊稱，項目位處黃竹坑核心地段香葉道，毗鄰港鐵大型住宅商場項目，社區生活配套越趨完善，更坐擁交通之利。從S22步程1分鐘即達港鐵黃竹坑站，兩站即達港鐵金鐘站通往中環、灣仔、尖沙咀等核心商業區，為租戶的工作或日常所需均帶來便捷，絕對是企業、初創以至餐飲辦公選址的不二之選。

樓高 28 層 總樓面面積達 16.35 萬方呎

S22樓高28層，總樓面面積達163,500方呎，樓層高約4.55米，平層面積約7,600方呎，配合玻璃幕牆的廣闊景觀視野，營造出採光度高且開揚的空間感，靈活方正設計令每一寸空間均可善用，切合甲級辦公室、零售、餐飲之需求。項目內更設綠色公共空間照顧所有租戶的身心健康，引入新鮮空氣及自然光形成一套S22獨有的環境生態系統。