工商市況｜利嘉閣(工商舖)：2月買賣僅427宗 3月料難保400宗

第五波疫情嚴峻，令工商舖2月份買賣登記跌穿500宗大關，恐下月將進一步失守400宗關口。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，2022年2月全港共錄427宗工商舖物業買賣登記﹙數字主要反映2至4星期前市場實際狀況﹚，較一月的529宗下跌19%，為連升3個月後首跌，兼創近15個月以來的低位，反映疫情影響顯著；至於月內買賣合約總值錄得50.86億元，按月急挫45%。

大銀碼工廈交投急插 按工商舖3個物業類別劃分，工廈按月登記量終於失守300宗水平，但表現已是相對較優的類別，按月交投佔比更增至68%。2月全月工廈共錄得291宗登記，按月減少10%，而月內買賣登記總額急瀉45%，只錄得24.08億元。當中銀碼愈大的工廈，登記量跌幅愈見顯著，如1億元或以上工廈，期內只錄得1宗登記，按月急插83%；而銀碼介乎5,000萬至1億元以內及2,000萬元至5,000萬元以內的中高價工廈，亦分別挫50%及48%，反映大銀碼交投轉趨保守。

商廈買賣登記續瀉 商廈買賣登記量方面，持續拾級而下，屬登記量最少的類別，並進一步跌至半百宗的低水平；2月份商廈買賣登記只錄得50宗，按月急挫24%，連挫3個月兼創下18個月以來新低；當中5,000萬元以下的中細價商廈登記量全線回落，並以200萬元以下組別的67%跌幅最大，由1月的6宗減至上月僅2宗。至於2,000萬至5,000萬元以內的組別，上月亦按月挫半至只有4宗登記。另外，月內商廈買賣登記總額更按月大跌39%，只錄得11.45億元。

店舖買賣登記成重災區 至於店舖買賣登記量，是上月跌市的重災區，主要受禁晚市堂食及關閉指定埸所的限聚措施影響，導致2月店舖買賣登記量應聲急挫，月內僅錄得86宗登記，按月大瀉近四成(39%)，而且跌幅幾乎覆蓋各大小銀碼類別。至於月內店舖買賣登記總額亦急挫50%，只有15.34億元。