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2022-03-21 11:21:52

工商市況｜港島指標商廈租金續新低 空置率略回落

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2月份香港區整體甲廈空置率從高位回落至9.72%。

2月份香港區整體甲廈空置率從高位回落至9.72%。

第五波疫情持續，加上烏俄局勢緊張引發市場憂慮，觀望氣氛濃厚，但港島區指標商廈續錄呎租新低成交，帶動區內甲廈空置率從高位回落。中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶稱，中原(工商舖)統計顯示，2月份香港區整體甲廈空置率錄得約9.72%，對比1月份回落0.23%個百分點，其中金鐘區錄得明顯改善，由1月份約10.63%，下降1.21個百分點至最新約9.42%，同時對比去年同期亦遞減0.19個百分點。另外，中環最新空置率同樣表現不俗，中環2月份甲廈空置數字為7.86%，按月下降0.34個百分點。至於上環及灣仔走勢亦同樣向好，最新數字分別為9.59%12.92%，均較1月份有所下跌。

銅鑼灣零售飲食多 按月空置率微升

蔡氏續稱，銅鑼灣在統計的五區中，是唯一按月空置量錄得升幅的區域，2月份空置率為7.75%，較1月份僅高出0.31個百分點，相信是因銅鑼灣不少商廈屬銀座式商廈，以零售及餐飲為主，受疫情影響，令部份樓面需提早退場；加上港島核心區指標商廈租金對比高峰期時明顯回落，促使部分企業回流傳統核心區。

蔡氏分析，疫情衝擊下，整體經濟前景未見明朗，預料整體甲廈空置率會持續一段時間，港島區甲廈則因為租金叫價吸引，而會逆市回落。

港島各區最新甲廈空置率：

 

2月份

1月份

變幅

(百分點)

20212月份

變幅

(百分點)

9.72%

9.95%

-0.23

9.66%

+0.06

金鐘

9.42%

10.63%

-1.21

9.61%

-0.19

中環

7.86%

8.20%

-0.34

7.41%

+0.45

上環

9.59%

9.84%

-0.25

8.02%

+1.57

灣仔

12.92%

13.04%

-0.12

12.02%

+0.9

銅鑼灣

7.75%

7.44%

+0.31

9.39%

-1.64

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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