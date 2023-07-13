工商舖半年買賣2,173宗 扭轉三連挫 利嘉閣：放寬按揭成下半年助力

去年工商舖市道受第五波疫、股市急跌及加息三重夾擊，令買賣登記量挫至當時谷底，幸好今年初香港恢復通關，終扭轉跌勢。利嘉閣地產表示，展望今年下半年，在利好因素多於利淡因素下，加上當局一併放寬非住宅物業的按揭成數，料可進一步推動下半年的復甦勢頭。

工商舖上半年買賣宗數 工廈佔比最多 據土地註冊處資料，截至6月30日止的2023年上半年，全港共錄得2,173宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達322.66億元，較去年下半年的1,794宗及1,095.22億元，分別上升21%及急跌71%。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指出，買賣登記量上升，主因是受通關復常刺激，帶動市場在低位反彈，至於涉及登記總值急跌，則因去年下半年有數宗百億元計的巨額登記抽升基數之故。若按年同期比較，登記量值分別減少18%及36%。在工商舖3類物業中，今年上半年工廈的買賣登記宗數重登千宗以上水平，佔比最多，共錄1,208宗，佔整體比率達55.6%；商廈及店舖則分別錄得443宗及522宗買賣登記，佔比各約20.4%及24.0%。

下半年好看商廈追升 黃應年預期，今年下半年整體工商舖買賣交投量有力持續上升，物業買賣登記量看升20%，進一步上試2,600宗水平；而涉及成交金額方面，料在商廈可望出現較大金額的升幅，加上工廈及店舖穩步上升配合下，可衝擊500億元大關，料錄約510億元，按半年看漲58%。至於工商舖3大範疇，預期商廈可追落後，買賣登記量升幅料最顯著，相信隨著經濟復甦，海內外企業加速回流，需求亦將增加，下半年買賣登記量有望再升35%，邁向600宗。

工廈市場料按半年升 24% 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒稱，工廈用途較為廣泛，可因應市場需求靈活調配用途，如近年持續興起的網購倉儲服務及電訊設備機樓等，仍然大受歡迎。此外，金管局最新措施放寬工商舖按揭成數一成，至可承造高達六成按揭，將有利企業更靈活融資，增強入市意欲。據此，朱氏預計，下半年工廈物業買賣登記量可再下一城，上試1,500宗水平，料按半年升24%；而成交金額亦相應看漲約27%，可望達至180億元水平。

搶人才搶企業助攻 商廈買賣料增逾三成 疫後港府加快推動香港經濟回復升軌，除了「搶人才」，亦積極「搶企業」，黃應年指，相信效果將在下半年逐步浮現，隨著更多內地及海外企業回流及進駐香港，將帶動下半年商廈需求有不俗的升幅，當中除了中小型商廈料維持穩步上升外，一些大型海外企業及中資機構，亦會物色樓面較大的商廈入市。他預期，下半年商廈買賣登記量料進一步上升，試上600宗的2年半新高水平，按半年料增35%。至於登記金額，料在有大額登記下而挑戰200億元，按半年冀大增176%。