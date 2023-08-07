工商舖市況｜表現反覆向下 7月錄約250宗買賣 創今年3月後新低

據中原(工商舖)資料顯示，7月份市場共錄得約250宗工商舖買賣個案，按月回落約18%，成交金額則錄得37.27億元，走勢維持平穩。該行分析，7月份正值暑假開始，不少投資者及企業決策者陸續外出旅遊，向來為投資市場淡季，加上外圍因素如息口高企、銀行收緊借貸、旅遊零售市道未如預期等影響，導致7月份成交量下滑，預料8月份整體市況仍會受影響，工商舖買賣交投亦會處於膠著狀態，表現一般。

量跌價平穩 宗數今年單月第 2 低 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，7月份市場僅錄得約250宗工商舖買賣成交，與按年同期337宗相比的話，減幅約25%，成交宗數為今年單月第2低。雖然成交量遞減，但總成交金額則維持於相若水平，7月份共錄得約37.27億元，與6月份約38.24億元相距不多，幅度僅約2%，主要因月內工商舖買賣成交中涉及多宗大額交易，因而拉高成交總額，同時整體工商舖物業價格亦見穩定，令7月份市場出現量跌價穩走勢。

寫字樓表現最差 若按3大範疇分析，潘志明指出，7月份3個類別成交宗數均見下跌，其中寫字樓市場表現最為疲弱，僅錄得約27宗成交，總金額約3.58億元，宗數及金額同創今年新低；工廈市場則錄得約165宗買賣個案，按月下跌約兩成，而由於月內太古地產斥資約3億元，收購鰂魚涌華廈工廠大廈地下A2地廠及1樓A室，為該廈統一業權，因而帶動工廈市場總買賣成交金額上升至約17.34億元，按月增多約9%。至於商舖市場呈同樣量跌價升走勢，7月份共錄得約58宗買賣成交，按月減少約12%，總金額則錄得約16.35億元，比6月份多出約11%，當中涉及的大額成交，為恒地發展的啟德沐泰街7號The Henley地下連1樓基座商場，以約5.28億元售出，料新買家為內地投資者。