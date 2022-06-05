工商舖市況｜5月錄約404宗工商舖買賣成交 逾億成交佔4宗 按月增逾一成

環球經濟未見明朗，加上俄烏戰事持續，引致股票市場走勢反覆，資金急尋出路，可塑性高的工商舖物業，迅即成為資金避險之選，當中更湧現多宗大額交易，帶動最新工商舖交投按月價量齊升。據中原（工商舖）統計，5月份市場共錄得約404宗工商舖買賣成交，涉及總金額約112.15億元，對比上月分別遞增約13.16%及21.99%。當中工廈因投資方向靈活多變而獲市場追捧，月內錄得4宗逾億元成交，大額交易亦有利增強中小額投資者入市信心，月內工廈買賣成交量佔整體約60%。中原（工商舖）預測，內地及本港疫情受控，市場憧憬兩地通關，工商舖市場氣氛會愈趨熾熱，料工商舖交投量可繼續平穩遞增。

嘉里建設在5月時以約46.2億元，售出柴灣嘉業街50號及沙田山尾街36至42號貨倉予華潤物流，暫成今年最大宗工廈成交。（網上圖片）

嘉里 46.2 億沽兩貨倉 暫今最大宗工廈成交

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，5月份共錄得約404宗工商舖買賣成交中，工廈類別表現最為突出，約錄245宗成交，佔整體成交量約六成，成交金額則近70億元，佔整體成交金額約62%，當中最大宗工廈成交為嘉里建設以作價約46.2億元，沽出兩個分別位於沙田及柴灣的貨倉予華潤物流，暫成今年度最大宗工廈買賣成交。此外，外資基金亦表現積極，市場消息指，粉嶺業暢街6號新中國洗衣集團大廈全幢作價以約4.5億元易手，預計項目將轉作凍倉用途，以作長線收租。

潘志明又稱，5月份商舖買賣宗數亦見平穩，錄得約100宗水平，主因涉及多宗市區重建收購，如樂風集團於月內夥拍外資基金，成功收購尖沙咀漢口道31至37號舊樓大部分業權，料總收購金額約15億元，並計劃申請強拍統一業權以重建成甲廈。潘志明分析，隨著本港疫情漸趨緩和，本地發展商亦積極吸納舊樓以增土地儲蓄，開拓更多發展機遇。