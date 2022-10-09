工商舖市況｜9月份買賣宗數見2020年4月後新低 中原：核心區商舖料可率先反彈

美國再度加息0.75厘，聯邦基金利率上調至3至3.25厘範圍，為2008年以來新高，本港同步隨之跟隨。受加息陰霾影響，工商舖市場表現淡靜。據中原(工商舖)統計，9月份市場共錄得約246宗工商舖買賣成交，總成交金額約126.26億元。宗數已連續三個月錄得跌幅，對比上月更挫逾兩成，為2020年4月後新低，但金額則見上升，主因月內錄得九龍灣啟祥道17號全幢甲級商廈高銀金融國際中心以約70億元成交個案。中原(工商舖)預測，本港新冠肺炎疫情受控，政府已落實放寬入境措施及社交距離限制，工商舖市場氣氛漸漸回暖。然而經濟復甦步伐仍見緩慢，市場觀望氣氛仍見濃厚，料短期工商舖買賣數據會保持窄幅上落。

工商舖買賣成交連跌三個月

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，根據中原(工商舖)資料，9月份共錄得約246宗工商舖買賣成交，按月大減約28%，連續三個月跌勢，並為今年度首次跌破300宗水平，亦是自2020年4月後新低。總成交金額方面，9月份共錄得約126.26億元，較8月份躍升約1.15倍，主要因月內錄得多宗大額成交所帶動，當中寫字樓類別表現最為突出，雖然宗數與8月份同為約26宗，但月內錄得成交金額約75.12億元，佔整體成交金額近六成。而其中最為矚目的為九龍灣啟祥道17號全幢甲級商廈高銀金融國際中心易手，作價約70億元，成為今年以來暫錄最大額工商舖買賣成交。除了寫字樓外，酒店成為另一項投資焦點。有共居品牌有感中價酒店可塑性高，於月內斥資約32億元連環購入觀塘旺角兩幢酒店，分別為觀塘悅品海景酒店及旺角旭逸酒店。

他指，工廈市場同樣呈量跌價升。9月份工廈成交宗數約158宗，按月回落約20%；金額則錄得約30.7億元，較8月份上升約25%。當中全幢工廈受基金追捧，市場消息透露，青衣清甜街8至12號香港聯集貨運全幢工廈，總樓面面積約186,000方呎(未核實)，作價以約10.8億元易手，呎價約5,806元。資料顯示，該廈現由物流公司租用，新買家為外資基金，預計作收租用途。

商舖市場9月價量齊降

反觀商舖市場，9月份僅錄得約62宗買賣成交個案，涉及金額約20.44億元；對比上月數據，表現未見理想，分別急跌約47%及25%，而單月成交宗數更為2020年7月後新低。潘志明分析，加息影響新買家入市意欲，加上舖位租金仍處於低位，短期未見有顯著回升跡象，目前舖位租務回報相對較低，不少投資者對入市抱觀望態度，因而令買賣交投有所萎縮。

潘志明認為，整體工商舖市場月內受疫情及加息等利淡因素影響，表現回落。但長遠而言，本港疫情受控，加上入境檢疫安排放寬，更為全面通關締造有利條件，加上《施政報告》及中共「二十大」即將舉行，如何提振經濟預計將成為重點，相信屆時工商舖市場投資氣氛會被帶動，當中核心區商舖市場可率先反彈。