工商舖未受惠撤辣 首季交投量創新低 中原工商舖：料次季量升價跌

2024年第一季工商舖迎來多個挑戰，當中樓市全面撤辣、北上消費風氣盛行及垃圾徵費試行等，影響工商舖買賣交投。據中原(工商舖)資料顯示，今年首季市場共錄得約611宗工商舖買賣，總成交金額約187.83億元，相比上一季分別下跌約11%及7%，季度成交量更較過去20年逆境時期更為淡靜，創有記錄以來最低交投量。面對第一季工商舖市況欠佳，發展商及投資者積極出貨，議價空間進一步擴大，加上減息周期將至，預測第二季投資者趁低吸納情況會更見為積極，工商舖呈量升價跌走勢，料買賣交投量會有約750宗，成交金額則約145億元，平均呎價及租金就會平穩至有約5%下調空間。 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，首季工商舖成交宗數為有記錄以來新低，對比以往逆境期如2003年沙士、2008年金融海嘯、2013年工商舖加辣，至近年的社會運動及疫情期間表現。疫情期間的季度最低成交量曾錄得約660宗，今季比其進一步減約7%。大手成交方面，首季僅錄得約10宗逾億元交易，但因為有兩宗罕有大額交易，帶動總成交金額錄得約122.14億元；當中最大宗巨額交易為中環盈置大廈全幢，作價約64億元。 他指出，今年首季工商舖市場受影響最大及最直接的定必是樓市全面撤辣，購買力傾斜向住宅市場。住宅市場時隔14年進入零辣招時期，積存已久的購買力隨即釋放，同時亦令工商舖物業失去低釐印費的優勢，部分投資者及用家轉移視線至住宅市場。同時，北上消費風氣驟起，本地消費意欲降低，商舖租賃市場最大支持的餐飲行業亦受拖累，加上政府擬落實推行垃圾徵費，並正式試行，需用指定垃圾袋或標籤，此舉無疑加重不少餐飲及零售相關行業的營運成本，令本身經營困難的店舖倍添壓力，有機會出現新一輪結業潮。

潘志明認為，雖然工商舖市場充斥利淡消息，但整體而言對工商舖長遠前景仍感樂觀。目前有多個工商舖新盤推陳而出，盤源選擇多，提供的入市優惠及條款亦配合買家需要，令投資者及用家可相對較輕鬆入市。同時，工商舖物業價格對比高峰期時已大幅調整，市場預測即將踏入減息周期，屆時投資物業成本會減低，加上近一年銀行存款利息回報率會有下調趨勢，料會吸引部分投資者轉投向買磚頭保值。而隨著更多國內餐飲品牌有意來港開業，並準備於本港上市集資，將帶動更多工商舖中長線租務需求，對工商舖前景有利。 展望第二季，工商舖物業價格持續調整在所難免，但價格低水會續吸引投資者重返市場及用家趁低吸納，預測第二季工商舖整體買賣成交會有所回升，料約750宗水平，而受叫價拖累，成交金額就會減少，料第二季工商舖總成交金額約145億元。至於租金則因工商舖整體空置率偏高，尤其以寫字樓及舖位最為嚴峻，預測租金走勢會平穩至下跌約5%，租賃成交量料會減少，至約4,350宗。

商舖現結業潮 舖位交投量進一步下滑 在工商舖範疇中，商舖市場面臨難關最多，包括港人北上消費、經營成本上升、垃圾徵費即將實施等，均令首季舖位成交量續跌。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基指，中原(工商舖)資料顯示，商舖市場首季僅錄得約131宗買賣，為歷年來最低記錄，買賣宗數跌勢更自2022年第三季起出現，對比去年第四季約173宗進一步下跌約24%，按年同期比較則大跌逾40%。成交金額方面，則受愉景新城商場以約40.2億元易手所帶動，首季錄得約71.9億元，比上一季增加約三成；但若扣除該罕有大額交易，季內成交金額僅約31.7億元，以此對比按季減少約23%。商舖租賃市場方面較為平穩，今季錄得約930宗租務成交，比去年第四季約919宗微升，但總成交金額就由上一季約1.01億元，跌至最新約8,966萬元，反映舖位整體租金表現呈下跌趨勢。 黃偉基稱，舖市首季頹氣未消，加上市場連番出現利淡因素，不少資深投資者及財團為加快出售套現，因而進一步下調叫價，帶動高回報率舖位易手。例如資深投資者馬氏家族於季內沽出兩個舖位，其中觀塘瑞和街28至48號南安大樓地下H舖，原叫價約3,980萬元，最終減價約17%至約3,280萬元成交，租金回報約4.9厘。另外，兆萬集團相關人士亦沽出旺角砵蘭街292至294號地舖，成交價約6,700萬元，租金回報高達7.5厘。據了解，原業主於2010年以近1.1億元買入該舖，原本叫價約1.58億元放售，最終減價逾半成交，帳面虧損約4,280萬元。 他續稱，商舖租賃市場呈兩極化，有不少國內及海外餐飲品牌進駐香港，大多落戶核心區舖以打響名堂，令核心區空置率走勢平穩至持續改善，資料顯示，核心消費區尖沙咀及中環區空置率改善最大，尖沙咀區最新3月份空置率為8.87%，較去年同期的11.47%下跌2.6個百分點，而中環區最新空置率則為8.32%，較去年同期13.11%下跌4.79個百分點；另邊廂，民生區空置率就見上升趨勢，特別是靠近邊境口岸的新界西北地區更見吉舖綿綿。如元朗區最新商舖空置率為3.72%，較去年同期上升0.7個百分點。 黃偉基分析，舖租市場是支撐買賣需求的重要指標，惟現時市面結業潮不絕，雖然有國內及海外品牌進軍香港，但始終趕不上整體商舖倒閉速度，空置率改善程度較低，加上本港垃圾徵費措施即將開展，料對餐飲行業影響最大，因而影響到舖位租務表現，估計舖租中短期都難有升幅，租務宗數亦只會平穩，料第二季會有約1,000宗。租賃市場不景氣將影響買賣表現，預測業主減價出貨、提高回報率吸引買家的情況會持續，料第二季買賣成交會有約150宗，繼續維持低水平，買賣價就料仍有約5%下調空間，第二季預測成交金額約40億元。