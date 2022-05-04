工商舖租賃｜億京中心A座高層戶租出 呎租約29.5元 租金回報約7厘

自起動九龍東計劃展開後，周邊發展潛力漸次提升，令九龍東商貿氣氛愈趨熾熱，區內甲級商廈質素及景觀俱佳，加上叫價合理，因而深受企業歡迎；而且近月物業市場價格調整，個別單位吸引租客趁低水落戶優質商廈。新近中原（工商舖）促成一宗九龍灣億京中心A座高層單位的租賃成交，成交呎租約29.5元，涉及月租約13萬元。
中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事顏永雄表示，上述租賃成交單位為九龍灣宏光道1號億京中心A座29樓A室，面積約4,492方呎，成交呎租約29.5元，月租約13萬元。顏永雄稱，單位位於大廈單邊，三面均設有落地玻璃，用家可欣賞全海景景致，為億京中心A座及B座之最優越單位。單位配備豪裝及寫字樓傢俱，租客即租即用，而業主於2009年斥資約2,214萬元購入上均，一直自用，近期因公司擴充業務放租，租出單位後，可享約7厘租金回報。
連裝修全層單位供應極少
億京中心位處工商物業集中地，鄰近有不少巴士及小巴路線，大廈更提供免費穿梭巴士往返九龍灣港鐵站，配套充裕。顏永雄指，該廈為九龍灣甲廈指標，為不少企業總部首選，現時連裝修的全層單位供應較少，A座僅有35樓全層出租，面積約13,851方呎，意向呎租約30元，月租叫價約41.5萬元，配備豪華裝潢及寫字樓傢俱等。他又稱，寫字樓市場逐漸復甦，市場上備有裝修的物業較為吸引，相信租賃成交將會逐漸轉活。