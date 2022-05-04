工商舖租賃｜億京中心A座高層戶租出 呎租約29.5元 租金回報約7厘

自起動九龍東計劃展開後，周邊發展潛力漸次提升，令九龍東商貿氣氛愈趨熾熱，區內甲級商廈質素及景觀俱佳，加上叫價合理，因而深受企業歡迎；而且近月物業市場價格調整，個別單位吸引租客趁低水落戶優質商廈。新近中原（工商舖）促成一宗九龍灣億京中心A座高層單位的租賃成交，成交呎租約29.5元，涉及月租約13萬元。

中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事顏永雄表示，上述租賃成交單位為九龍灣宏光道1號億京中心A座29樓A室，面積約4,492方呎，成交呎租約29.5元，月租約13萬元。顏永雄稱，單位位於大廈單邊，三面均設有落地玻璃，用家可欣賞全海景景致，為億京中心A座及B座之最優越單位。單位配備豪裝及寫字樓傢俱，租客即租即用，而業主於2009年斥資約2,214萬元購入上均，一直自用，近期因公司擴充業務放租，租出單位後，可享約7厘租金回報。