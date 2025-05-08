工商舖買賣連升兩個月 4月錄462宗 25個月最多｜投資市場

據土地註冊處初步臨時數字指，今年4月全港共錄得462宗工商舖物業買賣登記，較3月份的383宗再升20.6%，連升兩個月，創下近25個月新高；月內登記總值錄得47.15億元，按月微跌5.1%。4月份三大範疇物業登記量錄得全線上升，當中以商廈有近三成的升幅最凌厲，工廈及店舖亦分別升19.8%及13%。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指，資金持續入市，連月激活工商舖物業買賣登記，尤以新盤轉旺，令登記數字升幅顯著。

工廈登記 266 宗 量值齊升 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，受惠兩個分別位於新蒲崗及荃灣的工廈項目新盤銷售理想，而錄得多宗登記帶動，刺激工廈買賣登記連月造好。數據顯示，4月份工廈買賣登記達266宗，較3月的222宗再升19.8%，為近25個月最多，反映工廈市場持續反彈。上月工廈登記佔比達57.6%，按月微跌0.4個百分點。至於4月份工廈登記總值錄得21.10億元，按月更大增36.2%。

商廈錄 109 宗登記 創近 4 年新高 商廈買賣登記方面，黃應年表示，在荃灣有多宗一手商廈錄得登記的支撐下，帶動4月全月商廈一舉突破久違了逾兩年才出現的百宗水平，共錄得109宗買賣登記，較3月份的84宗大升29.8%，為升幅最大的物業類別，創下自2021年9月以來的44個月(即逾3年半)新高。不過，月內商廈登記總值銳挫57.8%，僅錄得10.67億元，主因是期內缺乏大額登記，並以細價商廈佔比較多所致。