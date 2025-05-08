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地產
2025-05-08 16:52:39

工商舖買賣連升兩個月 4月錄462宗 25個月最多｜投資市場

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投資市場轉活，工商舖4月份錄462宗買賣，連升兩個月，為25個月以來最多。(資料圖片)

投資市場轉活，工商舖4月份錄462宗買賣，連升兩個月，為25個月以來最多。(資料圖片)

據土地註冊處初步臨時數字指，今年4月全港共錄得462宗工商舖物業買賣登記，較3月份的383宗再升20.6%，連升兩個月，創下近25個月新高；月內登記總值錄得47.15億元，按月微跌5.1%4月份三大範疇物業登記量錄得全線上升，當中以商廈有近三成的升幅最凌厲，工廈及店舖亦分別升19.8%13%。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指，資金持續入市，連月激活工商舖物業買賣登記，尤以新盤轉旺，令登記數字升幅顯著。

受惠於工廈新盤項目銷售理想，二手工廈交投獲帶動，刺激4月份買賣登記量連月造好。(資料圖片)

受惠於工廈新盤項目銷售理想，二手工廈交投獲帶動，刺激4月份買賣登記量連月造好。(資料圖片)

工廈登記266 量值齊升

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，受惠兩個分別位於新蒲崗及荃灣的工廈項目新盤銷售理想，而錄得多宗登記帶動，刺激工廈買賣登記連月造好。數據顯示，4月份工廈買賣登記達266宗，較3月的222宗再升19.8%，為近25個月最多，反映工廈市場持續反彈。上月工廈登記佔比達57.6%，按月微跌0.4個百分點。至於4月份工廈登記總值錄得21.10億元，按月更大增36.2%

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二手商廈亦受荃灣錄得多宗一手成交而獲得支撐，於4月更出現久違的百宗成交水平，錄109宗買賣登記。(資料圖片)

二手商廈亦受荃灣錄得多宗一手成交而獲得支撐，於4月更出現久違的百宗成交水平，錄109宗買賣登記。(資料圖片)

商廈錄109宗登記 創近4年新高

商廈買賣登記方面，黃應年表示，在荃灣有多宗一手商廈錄得登記的支撐下，帶動4月全月商廈一舉突破久違了逾兩年才出現的百宗水平，共錄得109宗買賣登記，較3月份的84宗大升29.8%，為升幅最大的物業類別，創下自20219月以來的44個月(即逾3年半)新高。不過，月內商廈登記總值銳挫57.8%，僅錄得10.67億元，主因是期內缺乏大額登記，並以細價商廈佔比較多所致。

4月份店舖買賣連升兩個月錄87宗，宗數屬今年內次多。(資料圖片)

4月份店舖買賣連升兩個月錄87宗，宗數屬今年內次多。(資料圖片)

店舖連升兩月錄87 年內次多

店舖表現方面，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，在部分投資者趁低吸納下，店舖買賣也隨大市增多，但升幅跑輸大市。數據指，今年4月份店舖買賣登記共錄87宗，按月增10宗或13%；而月內店舖登記總值則有亮麗升幅，錄得15.38億元，單月漲72.2%，為繼今年1月後的次高水平，平均每宗店舖買賣均價約為1,767.8萬元。

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