工商舖｜觀塘偉業街活化商廈全幢招租 合各類行業 呎租14元起

近年工廈活化帶動市場氣氛轉活，其中觀塘是東九龍重點商貿核心區，不少舊式工廈已轉型為新型工廈或商業用途。德士活集團旗下、已活化為商廈的觀塘偉業街161號全幢，現推出市場招租，物業可作樓上舖或辦公室之用，適合各類型企業，發展商更提供優惠租金招徠，呎租低至14元起。

17 樓以上望維港 設逾 60 個車位 上述項目為觀塘偉業街161號，物業樓高23層，總樓面面積約122,000方呎，物業分為餐飲、零售及寫字樓樓層，地下至6樓為餐飲零售樓層，面積由438至全層5,032方呎不等，6樓以上則為寫字樓樓層，單位面積由798至全層5,832方呎。物業特點為單位享有極開揚景觀，其中17樓至26樓可望維港及鯉魚門海景，盡覽郵輪碼頭及煙花景，適合健身瑜伽中心、教育機構、金融財務、資訊科技及專業顧問等不同行業。物業設有逾60個室內停車位，可作時租或月租，屬區內罕有，配套方便租戶及訪客。