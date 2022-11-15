工商舖｜觀塘偉業街活化商廈全幢招租 合各類行業 呎租14元起

近年工廈活化帶動市場氣氛轉活，其中觀塘是東九龍重點商貿核心區，不少舊式工廈已轉型為新型工廈或商業用途。德士活集團旗下、已活化為商廈的觀塘偉業街161號全幢，現推出市場招租，物業可作樓上舖或辦公室之用，適合各類型企業，發展商更提供優惠租金招徠，呎租低至14元起。
17樓以上望維港 設逾60個車位
上述項目為觀塘偉業街161號，物業樓高23層，總樓面面積約122,000方呎，物業分為餐飲、零售及寫字樓樓層，地下至6樓為餐飲零售樓層，面積由438至全層5,032方呎不等，6樓以上則為寫字樓樓層，單位面積由798至全層5,832方呎。物業特點為單位享有極開揚景觀，其中17樓至26樓可望維港及鯉魚門海景，盡覽郵輪碼頭及煙花景，適合健身瑜伽中心、教育機構、金融財務、資訊科技及專業顧問等不同行業。物業設有逾60個室內停車位，可作時租或月租，屬區內罕有，配套方便租戶及訪客。
部分單位已獲承租
中原(工商舖)工商部高級區域營業董事盧偉德表示，發展商現提供優惠租金推廣，呎租由14元起，而項目活化後的租賃反應熱烈，目前已獲瑜伽中心、教育及資訊科技等行業承租，另有多組客人包括餐飲、零售、金融財務及Play House正積極洽商中，估計可於短期內落實。他指出，項目位處偉業街大單邊，屬東九龍區主要街道，人流車流如鰂，而且大廈外型獨特，大堂、電梯及部分樓層已全面翻新，加上毗鄰將有大型商場開幕，附近酒店亦將改建為共居空間，料日後人流大增，有助帶動附近更多元化商貿發展。