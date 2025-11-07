工商舖10月買賣量按月微跌0.9% 登記金額按月大升43.5%｜工商舖

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，工商舖買賣仍較反覆，惟整體買賣登記量只是輕微回落，料近期在整體經濟趨穩，加上中美貿易戰得以和解，餘下兩月表現亦料不會太差。據土地註冊處初步臨時數字顯示，2025年10月全港共錄得346宗工商舖物業買賣登記，較9月份的349宗微跌0.9%或3宗，按月表現仍然反覆；月內登記總值錄得45.03億元，按月背馳大升43.5%，主因月內多了逾億元的高價物業登記。10月份三大範疇物業登記量錄得兩跌一升，當中以商廈逾兩成的跌幅較大，店舖也跌18.5%，工廈則逆市升25.3%，獨撐大市。

工廈登記連漲兩月錄 188 宗 創 3 個月新高 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣登記自8月份的低位連月回升。數據顯示，10月份工廈買賣登記錄188宗，較9月的150宗再升25.3%，創近3個月高位。上月工廈登記佔比重越一半之上，錄54.3%，較9月份的43.0%按月大增11.3個百分點。至於10月份工廈登記總值錄得13.44億元，按月大增1.14倍，創近6個月最多，月內平均每宗均價約714.9萬元。

商廈買賣僅 83 宗 年內第三低 商廈買賣方面，黃應年表示，商廈買賣登記量經歷前月一輪衝刺後出現回氣，回落至八十餘宗水平，屬年內第三少的月份。今年10月份全月商廈登記量僅錄83宗，較9月份的107宗大減22.4%，成為跌幅最大的物業類別。至於，月內商廈買賣登記總值也相應下跌16.2%，僅得8.42億元，連跌三個月兼創年內次低水平。