工廈動態｜宏安地產統一油塘工廈業權 2650萬購最後1伙 料申改住宅

中原(工商舖)工商部高級區域營業董事劉重興表示，市場剛錄得一宗工廈單位買賣成交，項目位於油塘四山街18至20號油塘工業大廈4座地下N單位，面積約2,118方呎，成交價約2,650萬元，呎價約12,512元。買家為宏安地產或有關人士。

市區地皮可改作住宅後，近年吸引不少發展商承接地段。油塘一帶的市容面貌近年逐漸變身，多個住宅新盤及大型商場相繼落成入伙，亦帶動區內具重建價值的工廈物業水漲船高，積極進行油塘工業大廈第4座收購業權工作的宏安地產(1243)，剛以新高呎價購入該廈最後1伙，成交價約2,650萬元。

累計收購價約 8.2 億

劉重興稱，宏安地產購入此單位後，正式為油塘工業大廈第4座統一業權收購工作劃上圓滿句號。據了解，宏安地產於過去2至3年間積極於該廈展開收購業權行動，累計收購價約8.2億元。

該項目地盤面積約41,800方呎，地皮劃作住宅戊類地，可以地積比率約6倍發展，該項目鄰近如曦臺、Peninsula East、Ocean One等，其中曦臺亦同樣為宏安地產所發展之地盤，預計區内將由傳統工業區轉型為集住宅、工商業多方面的綜合發展區，極具發展潛力，加上物業位處臨海地段，日後大部分單位可享有海景景致。

劉重興相信，今番物業成交可帶動區内舊式工廈受追捧，預料區內具重建價值的工廈買賣交投會更見暢旺。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)