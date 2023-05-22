工廈動態｜葵涌O'Nest傲晴推售26個特色工作室 185.5萬入場

政府寬減釐印費後，令小額物業率先受惠，當中以入場費相宜的工廈工作室最受追捧，帶動市場500萬元或以下的工廈需求上升。因應市場對小額工廈的關注，由蜂鳥資本發展的葵涌O'Nest傲晴工廈工作室正式推出市場，並委託中原(工商舖)作獨家代理，負責項目銷售事宜，入場費最低約185.5萬元起，業主更提供七成按揭，即買家可以首期約50萬元輕鬆入市。
呎價約8724元起
中原(工商舖)工商部副分區營業董事黃國權表示，O'NEST傲晴位於葵涌葵昌路90至98號美和工業大廈13樓全層，今次推售26個特色工作室，樓面面積介乎約181至321方呎，呎價由約8,724元起，而以連租約出售的單位佔20個，佔總數約77%。項目入場費最低由186萬元起，該單位為30號室，面積約185方呎，叫價約185.5萬元，買家可享約3.6厘租金回報。
黃國權指，O'Nest傲晴為蜂鳥資本首個本港項目，項目樓高約3.2米，每個單位均備有獨立冷氣機及時尚裝修，大門亦配備人面辨識、遙距控制等智能保安系統及24小時CCTV監控系統，單位亦有專人打理公用地方之清潔、保養及維修等，物業管理完善，租賃情況亦見熱烈。
今年首季細價物業買賣按季多近五成
中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民稱，隨著本港創業風氣盛行，據公司註冊處最新資料顯示，3月份本地公司新註冊成立的數目為26,178家，按月大幅上升近1.5倍，而政府自去年底推出專才入境計劃，至今年4月中已錄得逾6萬宗申請，當中逾半經已獲批，反映香港營商環境持續改善，入場門檻低的工廈工作室成為初創企業不二之選。O'Nest傲晴項目以較低入場費作招徠外，發展商更提供七成按揭，大大降低入市門檻，利好更多初創企業入市。同時，據中原(工商舖)資料顯示，今年首季500萬元或以下的工廈買賣宗數錄得270宗，較2022年第四季急增約49%，反映細價物業需求持續遞增。