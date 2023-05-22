工廈動態｜葵涌O'Nest傲晴推售26個特色工作室 185.5萬入場

政府寬減釐印費後，令小額物業率先受惠，當中以入場費相宜的工廈工作室最受追捧，帶動市場500萬元或以下的工廈需求上升。因應市場對小額工廈的關注，由蜂鳥資本發展的葵涌O'Nest傲晴工廈工作室正式推出市場，並委託中原(工商舖)作獨家代理，負責項目銷售事宜，入場費最低約185.5萬元起，業主更提供七成按揭，即買家可以首期約50萬元輕鬆入市。

呎價約 8724 元起

中原(工商舖)工商部副分區營業董事黃國權表示，O'NEST傲晴位於葵涌葵昌路90至98號美和工業大廈13樓全層，今次推售26個特色工作室，樓面面積介乎約181至321方呎，呎價由約8,724元起，而以連租約出售的單位佔20個，佔總數約77%。項目入場費最低由186萬元起，該單位為30號室，面積約185方呎，叫價約185.5萬元，買家可享約3.6厘租金回報。