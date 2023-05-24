工廈動態｜黃竹坑怡達工廠大廈一籃子單位放售 意向價7.27億

有業主放售怡達工廠大廈一籃子單位，涉及共約28個單位，意向價約7.27億元。

近年在活化工廈2.0政策及「躍動港島南」計畫加持下，黃竹坑區加速轉型，更掀起區內工廈收購潮，吸引不少發展商及財團併購區内一帶舊式工廈作重建發展為區內新地標。有業主看準區內物業收購重建潛力，趁勢放售區內持有多年的怡達工廠大廈一籃子單位，共佔全幢物業業權約38.8%，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，涉及共約28個單位，意向價約7.27億元。

物業全數單位連租約

中原(工商舖)工商部副分區營業董事魏漣表示，該獨家推售物業位於黃竹坑香葉道4號怡達工廠大廈，涉及共約28個單位，分布於高、中及低層，面積由約2,545至7,310方呎(未核實)，合共提供面積約93,275方呎(未核實)，意向價約7.27億元，折合呎價約7,800元。

物業全數單位連租約，市值租金約14至18元不等。魏漣補充，原業主為著名老牌廠家，於1975年起至2002年間先後購入該批單位作長線收租，涉及投資金額約2,046.4萬元，最先購入的單位為4樓C及D室，面積約6,100方呎(未核實)，於1975年購入，當時成交價約57.8萬元，折合呎價約95元。