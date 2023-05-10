工廈市況｜受惠印花稅寬減 細額工廈交投升 葵涌連錄4宗 回報高見4.3厘

全面通關後本港經濟逐漸復甦，工商舖物業需求增加，繼早前政府撤銷非住宅物業雙倍印花稅後，早前更調整從價(第二標準稅率)印花稅階，令小額工業大廈及工作室的入場門檻降低。葵涌區作為工廈重鎮，向來吸引不少投資者在區內尋寶，中原(工商舖)在月內連錄4宗區內買賣成交，業主多以獲利離場，其中3宗買賣涉及金額低於300萬元，帶動區内工廈買賣交投氣氛暢旺。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬建邦表示，上述4宗買賣成交中獲利最多的單位為葵涌油麻磡路城市工業中心中層B室，物業面積約3,627方呎，新近以約950萬元連租約易手，折合呎價約2,619元，成交價屬合理水平。據悉，原業主於2005年11月連同另一組物業，以一籃子形式購入，當時成交價約180萬元。按此計算，業主持貨近18年，今次易手帳面獲利約770萬元，物業期內升值逾四倍；同時，該單位目前月租約2.9萬元，預料新買家可享租金回報約3.6厘。城市工業中心設有貨台，可駛入逾40呎貨櫃車，同時配有6部載貨升降機，方便上落貨物，而且鄰近環境佳，擁翠綠山景，故吸引不少租客進駐。

同區細價工廈買賣熾熱 同區細價工廈買賣交投亦見熾熱，馬建邦指，鄰近的梨木道亞洲貿易中心中層10室，單位面積約555方呎，以約205萬元連租約易手，折合呎價約3,693元，買家可享租金回報約3.5厘。原業主則於2013年11月以約193萬元買入單位，現帳面小賺約12萬元離場。 此外，區內焦點細價盤星星中心亦連錄2宗買賣成交，馬建邦稱，當中包括一個低層17室，面積約358方呎，成交價約262萬元，平均呎價約7,318元；原業主於2017年8月以約223萬元購入，帳面獲利約39萬元，物業升值約17%。至於另一個成交則獲理想回報，該單位為低層09室，面積約357方呎，以約250萬元連租約易手，折合呎價約7,002元，新買家可享回報高達4.3厘。

工廈抗跌力強 值博率高 馬建邦認為，工廈抗跌力強，銀碼亦較相宜，在疫情前後的價格波動較低，加上在目前印花稅已寬減至低水平，值博率高，對工廈投資客更為吸引。同時，工廈細面積單位用途廣泛，尤其近年興起的創業氛圍，都偏向首選細面積工廈單位作為創業基地，令300萬元以下的小額工廈物業於近期交投急增。 據中原(工商舖)資料顯示，300萬元以下的工廈按季成交宗數由去年第4季約24宗，上升至今年第1季約35宗，升幅近四成半。而葵涌區座落傳統核心工商地段，區內交通網絡完善，往來港九各區皆便捷暢達，加上工廈物業租金回報，較其他工商物業高，一般可維持3至4厘，吸引不少小額投資者入市，相信區内小額工廈交易會愈見熾熱。