工廈市況｜荃灣工廈形方每層樓面逾兩萬呎 區內罕放租盤 呎租14元

活化工廈及翻新工廈向來受租客歡迎，新近荃灣一幢樓齡近半世紀的工廈，於前年經過大翻新後，現有多個分層單位放租，當中有兩個是面積逾兩萬方呎的全層單位，適合各行業租用，呎租約14元，屬區內罕有放租的大面積全層租盤。

樓齡近半世紀 前年大翻新 上述物業由大鴻輝興業委任仲量聯行為獨家租務代理，位於荃灣沙咀道368至370號形方(TETRA) 2至3、15至16、21、23及27樓，合共7個全層單位。形方前身為王子工業大廈，早於1975年落成，樓齡至今48年，物業於2022年完成翻新工程。大廈樓高27層，分層單位面積由843方呎至全層24,540方呎，是次放租項目中，2及3樓為全層單位，面積分別為21,205方呎及24,540方呎，以叫價呎租約14元計，租金各約29.68萬及34.35萬元；其餘樓層單位面積則介乎843方呎至7,351方呎，配合各類企業不同需要。