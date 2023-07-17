工廈市況｜荃灣工廈形方每層樓面逾兩萬呎 區內罕放租盤 呎租14元

活化工廈及翻新工廈向來受租客歡迎，新近荃灣一幢樓齡近半世紀的工廈，於前年經過大翻新後，現有多個分層單位放租，當中有兩個是面積逾兩萬方呎的全層單位，適合各行業租用，呎租約14元，屬區內罕有放租的大面積全層租盤。
樓齡近半世紀 前年大翻新
上述物業由大鴻輝興業委任仲量聯行為獨家租務代理，位於荃灣沙咀道368至370號形方(TETRA) 2至3、15至16、21、23及27樓，合共7個全層單位。形方前身為王子工業大廈，早於1975年落成，樓齡至今48年，物業於2022年完成翻新工程。大廈樓高27層，分層單位面積由843方呎至全層24,540方呎，是次放租項目中，2及3樓為全層單位，面積分別為21,205方呎及24,540方呎，以叫價呎租約14元計，租金各約29.68萬及34.35萬元；其餘樓層單位面積則介乎843方呎至7,351方呎，配合各類企業不同需要。
呎租約14元 同區具吸引力
形方距離港鐵荃灣站、大窩口站及荃灣西站，均屬步行距離，交通四通八達，附近亦食肆林立，配套完善。大廈大堂設計時尚，全廈配備獨立分體式冷氣系統，另設停車位及卸貨台，適合各行各業使用。仲量聯行香港物流及工業部高級經理周澄海表示，是次出租的項目為翻新工廈物業，為區內少數罕有放租全層逾兩萬方呎的單位；物業為統一業權，並由該行提供專業管理，而業主叫價呎租約14元，在同區工廈中具有相當吸引力。