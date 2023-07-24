工廈市況｜葵涌罕有少柱位逾萬呎全層工廈 業主急放減價 連約呎價2388元

工廈項目向來受投資者垂青，其中葵涌區工廈物業，在活化政策及重建等利好因素下，近年不乏承接。近日有業主放售位於葵涌一個逾萬呎全層工廈物業，屬區內罕有少柱位及無陣位的工廈單位，因急於沽售套現，業主由原本每呎叫價4,000多元減至2,000多元，意向價3,000萬元，呎價減幅芎逾4%。

罕有無樑樓板建築設計 樓底高達 10.7 呎 上述放盤為葵涌梨木道63至71號中僑貨倉大廈全層單位，利嘉閣(工商舖)地產-高級聯席董事(工業及物流)鄧耀南表示，單位建築面積約12,561方呎，以業主意向價3,000萬計，平均呎價約2,388元，並連租約出售。物業位處葵涌核心位置，車場入口特高，可容納40呎貨櫃車上落，對出路面亦寬敞，免受塞車之苦。單位採用傳統圖則，以無樑樓板(Flat Slab Construction)建築方式興建，屬少柱位及沒有陣位的建築設計，樓底高度約10呎7吋，陣高則達10呎4吋，在市場上極罕有，大大提高單位實用率，增加使用空間；而樓層承重力每方呎約200磅，比一般工廈更高。