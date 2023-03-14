工廈市況｜葵涌iCITY本月暫沽11伙 用家斥1393萬連購3伙作長線投資

全面通關後，市場對香港整體經濟前景倍添信心，更多人選擇入市工商舖物業作長線投資，當中新式工廈項目因用途靈活且入場門檻低，不受辣稅限制，加上物業質素及配套設施完善，自用或投資皆宜，屬進可攻退可守之選。金朝陽旗下的葵涌全新數碼工業地標iCITY銷情反應熱烈，加上多項利好因素及加推優惠支持下，銷情急劇升溫，3月份累計沽出11伙，套現約4,813萬元。中原(工商舖)表示，該行促成一宗大手成交，買家一口氣購入3伙，合共涉資約1,393.7萬元。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，該批單位位處高層，面積介乎約446至約510方呎(未核實)，呎價約9,376元至約1萬元不等，接近該項目及葵涌區工廈呎價高位水平。iCITY自全面通關等消息推出後，頻獲投資者追捧，2月份累計錄得15宗成交，而3月份亦延續2月份旺勢，迄今累計錄得11伙，較2月同期的6宗多出約83%，套現金額約4,813萬元，預料3月份銷情會更見理想。