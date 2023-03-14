工廈市況｜葵涌iCITY本月暫沽11伙 用家斥1393萬連購3伙作長線投資

全面通關後，市場對香港整體經濟前景倍添信心，更多人選擇入市工商舖物業作長線投資，當中新式工廈項目因用途靈活且入場門檻低，不受辣稅限制，加上物業質素及配套設施完善，自用或投資皆宜，屬進可攻退可守之選。金朝陽旗下的葵涌全新數碼工業地標iCITY銷情反應熱烈，加上多項利好因素及加推優惠支持下，銷情急劇升溫，3月份累計沽出11伙，套現約4,813萬元。中原(工商舖)表示，該行促成一宗大手成交，買家一口氣購入3伙，合共涉資約1,393.7萬元。
中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，該批單位位處高層，面積介乎約446至約510方呎(未核實)，呎價約9,376元至約1萬元不等，接近該項目及葵涌區工廈呎價高位水平。iCITY自全面通關等消息推出後，頻獲投資者追捧，2月份累計錄得15宗成交，而3月份亦延續2月份旺勢，迄今累計錄得11伙，較2月同期的6宗多出約83%，套現金額約4,813萬元，預料3月份銷情會更見理想。
葵涌區本月暫錄26宗工商物業買賣成交
馬健邦指出，根據中原(工商舖)資料顯示，3月份葵涌區暫錄到26宗工商物業買賣成交個案，當中11宗均來自iCITY，佔約42%，證明該項目投資潛力優厚，吸引用家及投資者關注，承接力不俗，加上不受辣稅限制，深受非香港客歡迎。馬健邦補充，買家為貿易客，因應本身業務需要，故購入單位作長線投資。買家本身亦看好葵涌地理優勢，加上有感工商物業多元靈活，加上iCITY屬市場罕見，備有獨立洗手間兼特高樓層的工作室項目，兼享18,000方呎多元化園林平台，且樓花期極短(預計今年第四季落成)，因而決定入市。
馬健邦稱，由於政府積極提倡「再工業化」，葵涌近年發展以創科作主調。區內多幢舊式工廈已重建作數據中心或外型時尚的新式工廈，吸引不少企業爭相進駐。而iCITY作為區內全新數碼工業地標，在物業管理及營運方面亦融入不少創新科技元素，如「人工智能」、「區塊鏈」、「雲端」及「大數據」。馬健邦相信，隨著本港經濟活動正逐步邁向復常，工商需求將會持續回升，加上發展商提供的優惠，相信iCITY暢旺銷情將會延續。