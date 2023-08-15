工廈市況｜葵涌iCITY本月逆市沽6伙 套現近2600萬

細價工廈物業因入場費相宜，回報穩定，加上個別發展商提供高彈性按揭優惠等，因而成為投資新寵。金朝陽發展旗下的葵涌新型工廈物業iCITY，在8月份淡市下暫沽出6伙，套現近2,596.5萬元，而項目自今年2月全面通關後，項目累積售出約80伙，成交金額近3.5億元。

今年第 4 季現樓推出 iCITY位於葵涌打磚坪街111號，中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，項目於上周六單日售出3伙，成交呎價為9,142至10,163元，當中2個屬中層相連單位。他指出，買家為投資者，因看準工廈抗跌力強，且未來新式工廈是不少創業人士之選址基地，租賃需求不俗，支持租金走勢穩健，故有意購入單位作長線收租及投資之用。而項目將於今年第4季現樓，料吸引本地及海外投資者及用家追捧，可望於短期內自用或放租。