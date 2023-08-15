熱門搜尋:
美食博覽 銀色債券 消委會 暑假活動 居屋2023 親海駅II 微辣 林襄 姜濤 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 回鄉證 日圓匯率 2023香港小姐競選
返回
地產
2023-08-15 16:40:00

工廈市況｜葵涌iCITY本月逆市沽6伙 套現近2600萬

分享：
新式細價工廈項目入場費相宜，吸引投資者入市，其中葵涌新型工廈物業iCITY，本月淡市下暫沽6伙，套現近2,596.5萬元。

新式細價工廈項目入場費相宜，吸引投資者入市，其中葵涌新型工廈物業iCITY，本月淡市下暫沽6伙，套現近2,596.5萬元。

細價工廈物業因入場費相宜，回報穩定，加上個別發展商提供高彈性按揭優惠等，因而成為投資新寵。金朝陽發展旗下的葵涌新型工廈物業iCITY，在8月份淡市下暫沽出6伙，套現近2,596.5萬元，而項目自今年2月全面通關後，項目累積售出約80伙，成交金額近3.5億元。

今年第4季現樓推出

iCITY位於葵涌打磚坪街111號，中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，項目於上周六單日售出3伙，成交呎價為9,14210,163元，當中2個屬中層相連單位。他指出，買家為投資者，因看準工廈抗跌力強，且未來新式工廈是不少創業人士之選址基地，租賃需求不俗，支持租金走勢穩健，故有意購入單位作長線收租及投資之用。而項目將於今年第4季現樓，料吸引本地及海外投資者及用家追捧，可望於短期內自用或放租。

此外，iCITY項目採用全玻璃幕牆設計，提供24小時工作間，擁4.2米極高標準樓層高度，並內置獨立洗手間，適合用家靈活辦公使用；發展商亦提供80%直按計畫，比坊間銀行可承造成數更高、更方便買家資金調配，減低初創營運成本，可謂全方面照顧創業用家。

iCITY屬區內全新數碼工業項目，特別引入AI智能送件送餐機械人(Delivery Robot)及全天候智能管家(Smart Concierge)，並提供免觸控出入大廈，透過應用程式，控制室內溫度及燈光的自動化工作室、QR Code訪客通行證等智能設備。伍樂民相信，隨著本港經濟活動正逐步邁向復常，工商需求將會持續回升，加上發展商提供的優惠，相信iCITY暢旺銷情將會延續。

即睇葵涌iCITY最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受