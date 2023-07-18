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2023-07-18 12:45:41

工廈市況｜關之琳曾購入兩全層單位 黃竹坑香華工廈高層戶2250萬放售

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黃竹坑香華工業大廈高層A室單位，面積約有3,534方呎，以意向價2,250萬元放售。據悉，女星關之琳亦是該廈業主，擁有兩伙全層單位。

黃竹坑香華工業大廈高層A室單位，面積約有3,534方呎，以意向價2,250萬元放售。據悉，女星關之琳亦是該廈業主，擁有兩伙全層單位。

就放寬寫字樓、工廠大廈和商舖等非住宅物業按揭成數上限，由現時五成提升至六成，令買家入市成本降低，入市信心增強。新近有業主趁勢出售位於黃竹坑香華工業大廈、一個面積逾3,500方呎的單位，意向價2,250萬；據悉，該廈向來不乏名人入市，包括女星關之琳便曾在2018年及2019年，先後入市兩個全層單位，其中一伙造價更創當年新高。

利嘉閣(工商舖)地產-聯席董事尤明德表示，上述獲業主委託放售的工廈物業為黃竹坑道12號香華工業大廈高層A室，單位建築面積約3,534方呎，意向價2,250萬元，平均呎價6,367元，以交吉形式出售。他指出，大廈每層一梯兩伙，上述放售單位間隔四正實用，備有企理寫字樓裝修及獨立內廁，新買家基本上一入場即可使用；而大廈停車場可入40呎貨櫃車，並設有3部載貨升降機，方便上落貨物。此外，物業距離港鐵黃竹坑站只需約5分鐘步程，出入交通方便。

關之琳向來鍾情投資「磚頭」，據悉，現時其獨居的豪宅市值1.5億元。(資料圖片) 現年60歲的關之琳，是娛樂圈中有名的富婆。(資料圖片) 關之琳活躍於90年代香港電影圈，在2010年宣布息影。(資料圖片) 關之琳投資有道，鍾情投資房地產及珠寶，有傳身家超過5億港元。(資料圖片)

關之琳1年買兩伙全層工廈 涉逾1.2

據了解，香華工業大廈一直不乏名人入市，例如藝人關之琳便曾於20185月，斥資約5,100萬元購入該廈13樓全層，單位面積約7,226方呎，當時呎價7,058元。一年後，即20195月上旬，她再度斥7,000萬元，購入樓上14樓全層，以面積約7,226方呎計算，呎價高達約9,687元，創當時新高。

區內舊式工商物業趨罕有

尤明德補充，政府鼓勵市區重建發展轉型為商業和住宅用途，令黃竹坑區內舊式工商物業買少見少，加上自2016年南港島線通車後，區內成交呎價節節上升，一度創逾萬元新高，而此類單位多為老牌廠家自用，具有一定持貨實力，故是次放售十分矜罕。此外，最近港鐵黃竹坑站上蓋有大型新樓盤推售，令同區二手非住宅物業亦受到注目，該新盤亦設有面積達51萬方呎大型商場The Southside，料於明年開幕，相信區內人流將更暢旺。

即睇黃竹坑區工商物業放盤(HOUSE730)

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