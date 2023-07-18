工廈市況｜關之琳曾購入兩全層單位 黃竹坑香華工廈高層戶2250萬放售

就放寬寫字樓、工廠大廈和商舖等非住宅物業按揭成數上限，由現時五成提升至六成，令買家入市成本降低，入市信心增強。新近有業主趁勢出售位於黃竹坑香華工業大廈、一個面積逾3,500方呎的單位，意向價2,250萬；據悉，該廈向來不乏名人入市，包括女星關之琳便曾在2018年及2019年，先後入市兩個全層單位，其中一伙造價更創當年新高。
利嘉閣(工商舖)地產-聯席董事尤明德表示，上述獲業主委託放售的工廈物業為黃竹坑道12號香華工業大廈高層A室，單位建築面積約3,534方呎，意向價2,250萬元，平均呎價6,367元，以交吉形式出售。他指出，大廈每層一梯兩伙，上述放售單位間隔四正實用，備有企理寫字樓裝修及獨立內廁，新買家基本上一入場即可使用；而大廈停車場可入40呎貨櫃車，並設有3部載貨升降機，方便上落貨物。此外，物業距離港鐵黃竹坑站只需約5分鐘步程，出入交通方便。
關之琳1年買兩伙全層工廈 涉逾1.2億
據了解，香華工業大廈一直不乏名人入市，例如藝人關之琳便曾於2018年5月，斥資約5,100萬元購入該廈13樓全層，單位面積約7,226方呎，當時呎價7,058元。一年後，即2019年5月上旬，她再度斥7,000萬元，購入樓上14樓全層，以面積約7,226方呎計算，呎價高達約9,687元，創當時新高。
區內舊式工商物業趨罕有
尤明德補充，政府鼓勵市區重建發展轉型為商業和住宅用途，令黃竹坑區內舊式工商物業買少見少，加上自2016年南港島線通車後，區內成交呎價節節上升，一度創逾萬元新高，而此類單位多為老牌廠家自用，具有一定持貨實力，故是次放售十分矜罕。此外，最近港鐵黃竹坑站上蓋有大型新樓盤推售，令同區二手非住宅物業亦受到注目，該新盤亦設有面積達51萬方呎大型商場The Southside，料於明年開幕，相信區內人流將更暢旺。