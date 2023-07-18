工廈市況｜關之琳曾購入兩全層單位 黃竹坑香華工廈高層戶2250萬放售

就放寬寫字樓、工廠大廈和商舖等非住宅物業按揭成數上限，由現時五成提升至六成，令買家入市成本降低，入市信心增強。新近有業主趁勢出售位於黃竹坑香華工業大廈、一個面積逾3,500方呎的單位，意向價2,250萬；據悉，該廈向來不乏名人入市，包括女星關之琳便曾在2018年及2019年，先後入市兩個全層單位，其中一伙造價更創當年新高。

利嘉閣(工商舖)地產-聯席董事尤明德表示，上述獲業主委託放售的工廈物業為黃竹坑道12號香華工業大廈高層A室，單位建築面積約3,534方呎，意向價2,250萬元，平均呎價6,367元，以交吉形式出售。他指出，大廈每層一梯兩伙，上述放售單位間隔四正實用，備有企理寫字樓裝修及獨立內廁，新買家基本上一入場即可使用；而大廈停車場可入40呎貨櫃車，並設有3部載貨升降機，方便上落貨物。此外，物業距離港鐵黃竹坑站只需約5分鐘步程，出入交通方便。