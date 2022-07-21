工廈成交｜火炭罕有半寫半倉工廈845萬易手 短炒兩個月賺約120萬

近年工廈發展潛力愈見優厚，吸引不少投資者入市，早前有投資者購入火炭區工廈作短線投資，僅兩個月即獲利約120萬元。中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，上述成交物業為火炭坳背灣街38至40號華衛工貿中心低層，物業面積約2,119方呎，近日以呎價約3,987元售出，成交價約845萬元，以交吉形式出售；新買家為投資者，將會作投資用途。資料顯示，原業主於今年5月以約725萬元購入後，隨即在市場提價放售，持貨僅兩個多月，單位已升值約16.5%，是次轉售帳面獲利約120萬元。

市值呎租約 13 元 回報達 3.9 厘 張志傑續稱，易手單位為半寫字樓半貨倉的設計，加上高樓底，為市場罕有，按現時市值呎租約13元計算，新買家租金回報可達3.9厘。華衛工貿中心樓齡較同區其他工廈新，環境乾淨兼配套不俗，備有多部載貨升降機，貨物上落快捷靈活，對用家具一定吸引力。現時華衛工貿中心新近成交呎價介乎約3,600元至4,700元，視乎不同樓層及景觀座向而定，是次成交的平均呎價屬市價。他指出，由於工廈抗跌力強，銀碼亦較相宜，故近期有個別投資者到火炭區物色優質工廈，帶動區內工廈入市氣氛，預料第三季火炭區工廈買賣交投會見熱烈。