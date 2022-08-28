工廈放售｜小西灣工廈逾2700呎海景戶 意向價1350萬 回報3.2厘

中原(工商舖)工商部分區營業董事黎紹賢表示，上述放售物業位於小西灣嘉業街10號益高工業大廈12樓B室，面積約2,791方呎，意向價約1,350萬元，平均呎價約4,837元。物業備有簡約裝修，可望鯉魚門海峽海景，內置獨立洗手間及茶水間；業主活躍於文化界，物業一直自用作工作室，新近有意重整投資組合而決定放售。此外，業主亦可配合買家長線投資需要，考慮售後租回；按現時市值租金約每方呎約13元計，新買家料可享租金回報約3.2厘。

投資工商舖物業避險

黎紹賢指出，全球經濟受疫情影響，多國積極展開振興活動，投資態度亦見審慎，帶動更多資金流入工商舖物業避險。同時，不少投資者亦重整投資組合，務求更靈活地面對經濟變化，當中工廈物業因具防守性及增值潛力而受歡迎。今番放售物業地理位置優勝，可沿東區走廊來往港島及九龍各區，交通便捷，而且小西灣屬港島東區，物業保值力強。資料顯示，益高工業大廈放盤呎價介乎4,000元至近6,000元，反映是次業主叫價屬市價水平。