巨額蝕讓停不了！港島業主勁劈1.2億沽「自製複式戶」帳面慘蝕近2800萬｜二手蝕讓

二手蝕讓情況未見好轉，且蝕幅愈來愈大。市場接連爆出5宗巨額損手買賣，4宗屬港島區，當中虧損金額最大一宗業主狠劈超過1億元沽貨，最終帳面慘輸近2,800萬元，暫為今年最大宗蝕讓個案。
維港峰「自制複式戶」狠劈至8000萬易主
市場消息指，西營盤維港峰中高層B室，為業主「自製複式戶」，實用面積約3,404方呎，四房間隔。原開價2億元，其後降價至1.25億元，仍無人問津，最終狠劈1.2億元或60%，至8,000萬元沽出，呎價約23,502元。
據代理表示，上址附約2,000萬元豪華裝修，單位享極開揚海景。原業主於2015年豪擲近1.08億元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面虧損近2,780萬元，物業期內貶值約26%，損手金額屬最大宗；若計及其他使費，恐實蝕超過3,450萬元。
「呼吸Plan」入市皓畋三房勁輸38%
中原地產九龍豪宅高級區域營業董事王婉婷稱，何文田皓畋3座低層A室，實用面積約865方呎，採三房套房間隔，另設儲物房。單位坐向東方，望開揚市景，以1,585萬元易手，呎價約18,324元。
王婉婷透露，新買家為專才客，原想租住區內物業，經推介後有感本港樓市見底，加上上址間隔實用，景觀開揚，決定轉租為買，入市上址作本港新居。據了解，原業主於2018年以2,547萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面962萬元離場，單位貶值38%；若計及釐印費等使費，恐實蝕逾千萬元離場。
資料顯示，原業主於2019年透過俗稱「呼吸Plan」的按揭計劃入市，採用發展商當時指定財務公司提供的「Super Mortgage」，承造高成數按揭，其中一按部份涉及最高樓價60%，二按最高樓價為20%，兩個按揭貸款合共不高於樓價80%，按揭年期同樣為5年，期內供息不供本。由於按揭部分最高可達樓價八成，期內買家亦毋須償還本金，再加上今次以蝕讓價賣樓，帳面已損手近38%，即使是次成功沽出單位，料金額不足以付清按揭費用。
柏蔚山海景三房6年蒸發近7球
中原地產北角區資深區域營業董事林龍南表示，北角柏蔚山3座高層H室，實用面積約833方呎，屬三房連套房間隔，享有海景。單位去年10月放盤，原叫價2,050萬元，現以1,800萬元沽出，累減250萬元或約12.2%，呎價約21,609元。
據了解，新買家為用家，心儀屋苑樓齡新淨，會所設備齊全，亦設有遊樂場可供小朋友玩樂，故買入上址單位自用。原業主於2018年以2,480萬元買入物業，持貨約6年，是次沽出需蝕680萬元或約27.4%；若連同使費計算，恐實蝕約780萬元離場。
晉環「第一滴血」兩房勁劈629萬沽
鐵路盤亦告淪陷，市場消息指，黃竹坑站港島南岸「晉環」第1B座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔。去年10月以1,630萬元放盤，最後以1,001萬元沽出，放盤約4個月狠劈629萬元或38.6%，呎價約21,118元。
原業主於2021年5月以約1,603.6萬元入市，持貨近3年，現轉手帳面勁蝕約602.6萬元，物業期內貶值約37.6%，是次屬屋苑首宗二手蝕讓買賣。
比華利山三房6年損手480萬 呎價失2萬
跑馬地比華利山亦錄得蝕讓個案，成交呎價更失守2萬元關口。市場消息指，單位為G座高層2室，實用面積約1,082平方呎，三房間隔。原叫價2,400萬元連3個車位放售，最終累減300萬元或12.5%，至2,100萬元易手，呎價約19,409元，為屋苑自2017年、約7年以來首度跌穿2萬元水平。據代理透露，因單位大部分景觀被毗鄰的樂翠台遮擋，故樓價較市場為低。
資料顯示，原業主於2018年以2,580萬元入市，持貨約6年，帳面損失480萬元，物業期內跌價約18.6%，虧損金額屬屋苑近年最大宗；是次亦為屋苑自2021年11月後首錄蝕讓個案，當時C座低層1室帳面蝕220萬元易手。