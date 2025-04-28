差估署樓價指數連跌4個月 中原：新財案不夠力遏止跌勢 政府需加碼救市

差估署剛公布最新樓價指數，2025年3月私人住宅售價指數報284.2點，按月跌約0.49%，創逾8年半新低，連跌4個月，較歷史高位下跌近29%。與此同時，租金指數則連升4個月，反映樓價與租金走勢進一步背馳。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最新樓價指數顯示現行政策未能全面提振樓市，儘管新一份財政預算案放寬100元印花稅至400萬或以下物業，但政策紅利主要集中於一手市場，發展商透過貼市價策略，成功加速去庫存，帶動首季一手成交顯著回升。然而，二手市場仍持續受壓，反映政策不足以遏止二手樓價跌勢。

樓價仍有下調風險

陳永傑指出，當前外圍經濟環境充滿變數，中美關稅戰局勢未明，聯儲局降息步伐亦有放緩的憂慮，對本地樓市構成壓力，不僅削弱了市場信心，更抵銷了政府近期推出刺激樓市政策的效果。在缺乏利好消息刺激下，買家入市意欲低迷，預計短期內樓價仍有下調風險，可見單靠現有措施不足以扭轉局面，政府需推出更積極的政策。