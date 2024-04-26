差估署樓價指數｜中原陳永傑：撤辣令樓價由跌轉升 全年看漲15%

差估署剛公布最新樓價指數，3月份報305.7點，按月升1.06%，結束了10個月的跌勢，但今年首季仍錄得1.8%的跌幅。較2021年9月歷史高位的398.1點，仍錄得23%跌幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月底政府全面撤銷樓市辣招，從3月份成交量及差估署樓價指數看來，撤辣成功扭轉了樓價連跌10個月的頹勢，雖然撤辣令樓價由跌轉升，但陳永傑相信，撤辣並不會令樓價急升。3月份，一手成交量達4,100餘宗，創26年新高，熾熱的銷情是因為發展商願意讓利，於撤辣後仍保持克制開價，甚至較二手樓價有20%的折讓，一手項目因而受追捧，3月份錄得新高成交量。二手樓價於一手低開的競爭下，始終受壓，因此相信二手樓價只會止跌緩升。