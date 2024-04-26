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2024-04-26 17:38:55

差估署樓價指數｜中原陳永傑：撤辣令樓價由跌轉升 全年看漲15%

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差估署樓價指數｜中原陳永傑：撤辣令樓價由跌轉升 全年看漲15%

陳永傑表示，3月份一手成交量達4,100餘宗，創26年新高，撤辣成功扭轉了樓價連跌10個月的頹勢。

差估署剛公布最新樓價指數，3月份報305.7點，按月升1.06%，結束了10個月的跌勢，但今年首季仍錄得1.8%的跌幅。較20219月歷史高位的398.1點，仍錄得23%跌幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月底政府全面撤銷樓市辣招，從3月份成交量及差估署樓價指數看來，撤辣成功扭轉了樓價連跌10個月的頹勢，雖然撤辣令樓價由跌轉升，但陳永傑相信，撤辣並不會令樓價急升。3月份，一手成交量達4,100餘宗，創26年新高，熾熱的銷情是因為發展商願意讓利，於撤辣後仍保持克制開價，甚至較二手樓價有20%的折讓，一手項目因而受追捧，3月份錄得新高成交量。二手樓價於一手低開的競爭下，始終受壓，因此相信二手樓價只會止跌緩升。

4月樓價指數料續升

另一個左右香港樓價走勢為美國息口，昨日美國公布GDP遜預期，市場擔心滯脹風險，今年減息與否仍是未知之數，但可肯定的是息口已見頂。近期成交暢旺相信亦是買家已預示息口見頂，用家投資者皆加快入市步伐，以免遲買會貴。陳永傑料，4月樓價指數將續升，上半年可錄5%升幅，全年預測升幅為1315%，重返去年首季高位。

差估署公布的3月份租金指數按月回升0.54%，首季則錄得0.05%的輕微升幅。陳永傑指，租金與樓價同步止跌回升，反映香港經濟復甦理想，租金回升，亦有利物業市場回報，有助進一步鞏固樓價。

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