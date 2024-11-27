差估署樓價指數｜利嘉閣陳海潮：回升動力持續仍存疑 樓價傾向平穩慢升

差估署今日公布的最新數據顯示，2024年10月份私人住宅售價指數報290.1點，較9月的288.3點回升0.62%，為連跌5個月後首見反彈。今年首10個月，樓價累跌6.81%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅仍達27.13%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，減息及救市等利好樓市的因素初步立竿見影，刺激樓價終見輕微反彈，惟市場亦存在新美國總統上任的不明朗因素，樓價回升的動力能否持續仍存疑。

陳海潮指出，10月份樓價成功反彈，比之前預測較理想，相信是市場較明顯反映了9月中旬起開始減息及9月下旬中央大力救市的樂觀情緒。此外，10月初，市場已憧憬《施政報告》會為樓市增添好消息，故樓價扭轉力度亦較預期強勁。