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地產
2025-01-24 14:50:00

差估署樓價指數｜業界回應一覽：發展商克制價推盤 樓價受壓 今年料平穩至升5%

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差估署樓價指數｜業界回應一覽：發展商克制價推盤 樓價受壓 今年料平穩

差估署樓價指數｜業界回應一覽：發展商克制價推盤 樓價受壓 今年料平穩

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差餉物業估價署今(24)公布截止去年12月為止，本港私人住宅樓價指數，顯示去年12月私人住宅樓價指數報289.1點，按月轉跌0.65%，終止過去兩個月升勢，全年報298.7點，較去年12月跌7.13%

高力：去庫存仍是發展商今年首要任務

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，回顧2024年，本港樓市經歷全面撤辣及美聯儲接連減息的消息帶動氣氛，注入市場動力，全年共錄得16,912宗一手成交，為3年來新高；二手成交為36,187宗，分別較2023年上升57.2%及12.2%。即使成交變得活躍，惟一手的庫存壓力下，發展商仍然以克制的價錢應市，以致整體樓價依然受壓，形成量升價跌。

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李婉茵續指，展望2025年整體樓市仍然以一手主導及2025年的新增一手樓花供應據綜合統計達28,233伙，在未計算滾存的一手貨尾及樓花單位，單是新增的供應數字便遠超過往6年平均一手私人住宅吸納量的15,342伙，由此可見，去庫存壓力仍然是各大發展商本年的首要任務，因此，樓價將表現平穩。

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港續指從去年撤辣後的成交量變化可見，去年二手市場的成交即使在2023年的低基數效應下也僅錄得12%的增幅，升幅仍遠低於一手物業成交量達57%的同比增長，一手成交額按年升51%，二手則錄得微跌，可歸因於二手業主於物業定價方面的靈活性滯後於發展商。

2024年一手平均成交價格的跌幅對比二手相對輕微，一手中小型單位的承接力有所改善，發展商全年貼市價推出單位，在價錢溢價趨向收窄甚至出現負溢價情況下，買家更傾向於選擇新物業。即使一手成交反彈幅度較大，銷情仍然視乎位處的區域和定價策略甚至付款方法的靈活性，以致部分樓盤的出售比率較低。以上情況相信在本年仍會持續，若二手業主期望於新一年套現資金，需要更積極調整價格預期，特別在於新盤供應重鎮，以保持物業的流通競爭力。

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世邦魏理仕郭偉恩：財政預算案公布後樓價或回升

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示：自20249月美國減息，加上本港各大銀行下調最優惠利率以來，香港樓價在連續5個月下跌後，近幾個月已逐步穩定。聖誕節和農曆新年等節日通常都為樓市淡季，交易較少。我們預計農曆新年後住宅市場將會回暖，政府公布預算案後樓價亦可能會上升。

陳海潮指出，12月份樓價調頭回落，主要受到當時美國總統競選後，特朗普勝出帶來的不明朗因素影響。

陳海潮指出，12月份樓價調頭回落，主要受到當時美國總統競選後，特朗普勝出帶來的不明朗因素影響。

利嘉閣：小陽春最快下月中出現

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場利好因素及不明朗因素並存，導致樓價較波動起伏，估計2025年首季情況相若，料呈量升價波動的走勢發展。差估署今日公布的最新數據顯示，202412月份私人住宅售價指數報289.1點，較11月的291.0點回落0.65%，為連升2個月後再度轉跌。12月份樓價調頭回落，主要受到當時美國總統競選後，特朗普勝出帶來的不明朗因素影響，加上市場對未來息口走勢感疑惑，新盤交投轉靜，二手業主需持續降價求售，而令樓價回軟。

不過，按季統計，2024年第四季錄得0.42%的輕微升幅，扭轉過去連續6季的跌勢；至於總結全年，樓價累跌7.13%，較2023年的6.99%輕微擴大。樓價自2022年起已連跌3年，累積跌幅達26.61%；若與20219月的歷史高位398.1點比較，則累跌達27.38%

租金指數方面，差估署數字顯示202412月份按月回升0.36%，反映租務市場表現強勁，足以支持租金在淡市下仍能扭轉跌勢而錄得升幅，相信是受新一批大量專才到港的龐大住屋需求所刺激。展望2025年新來港專才仍可支撐租務市場向好，租金全年看升5%8%

他續指，展望2025年首月，由於滯後因素，故反映的是去年12月中旬至今年1月上旬的實際市況，縱然當時港美雙雙再度減息，惟受接續的聖誕及元旦長假期影響，一二手交投均顯淡靜，甚至一手新盤仍以低價策略推出，故料當公布1月份樓價指數時仍會錄得輕微0.5%的跌幅。至於樓市交投的小陽春最快要在農曆新年節慶氣氛減退後的2月中才會出現。展望2025年樓價，上半年仍將反覆波動，冀下半年在經濟進一步好轉、維持低息環境及高才通以至投資移民入市帶動下，全年樓價最終可望升5%

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