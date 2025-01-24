差估署樓價指數｜業界回應一覽：發展商克制價推盤 樓價受壓 今年料平穩至升5%

差餉物業估價署今(24日)公布截止去年12月為止，本港私人住宅樓價指數，顯示去年12月私人住宅樓價指數報289.1點，按月轉跌0.65%，終止過去兩個月升勢，全年報298.7點，較去年12月跌7.13%。
高力：去庫存仍是發展商今年首要任務
高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，回顧2024年，本港樓市經歷全面撤辣及美聯儲接連減息的消息帶動氣氛，注入市場動力，全年共錄得16,912宗一手成交，為3年來新高；二手成交為36,187宗，分別較2023年上升57.2%及12.2%。即使成交變得活躍，惟一手的庫存壓力下，發展商仍然以克制的價錢應市，以致整體樓價依然受壓，形成量升價跌。
李婉茵續指，展望2025年整體樓市仍然以一手主導及2025年的新增一手樓花供應據綜合統計達28,233伙，在未計算滾存的一手貨尾及樓花單位，單是新增的供應數字便遠超過往6年平均一手私人住宅吸納量的15,342伙，由此可見，去庫存壓力仍然是各大發展商本年的首要任務，因此，樓價將表現平穩。
高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港續指，從去年撤辣後的成交量變化可見，去年二手市場的成交即使在2023年的低基數效應下也僅錄得12%的增幅，升幅仍遠低於一手物業成交量達57%的同比增長，一手成交額按年升51%，二手則錄得微跌，可歸因於二手業主於物業定價方面的靈活性滯後於發展商。
而2024年一手平均成交價格的跌幅對比二手相對輕微，一手中小型單位的承接力有所改善，發展商全年貼市價推出單位，在價錢溢價趨向收窄甚至出現負溢價情況下，買家更傾向於選擇新物業。即使一手成交反彈幅度較大，銷情仍然視乎位處的區域和定價策略甚至付款方法的靈活性，以致部分樓盤的出售比率較低。以上情況相信在本年仍會持續，若二手業主期望於新一年套現資金，需要更積極調整價格預期，特別在於新盤供應重鎮，以保持物業的流通競爭力。
世邦魏理仕郭偉恩：財政預算案公布後樓價或回升
世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示：自2024年9月美國減息，加上本港各大銀行下調最優惠利率以來，香港樓價在連續5個月下跌後，近幾個月已逐步穩定。聖誕節和農曆新年等節日通常都為樓市淡季，交易較少。我們預計農曆新年後住宅市場將會回暖，政府公布預算案後樓價亦可能會上升。