差估署樓價指數｜高力李婉茵：供應高企 發展商年內保持貼市價推盤 全年樓價恐跌10%

差餉物業估價署今日(26日)公布最新3月份私人住宅售價指數按月上升1.1%，按季下降1.8%，所有類型住宅收報305.7點。
高力香港研究部主管李婉茵表示，綜觀香港樓市全面撤辣後，香港一二手住宅市場在3月份共錄得3,971宗成交，較2月份增長67.2%，其中一手市場氣氛熾熱，按月更錄得308.4%增幅，預測本年綜合市場成交宗數將比去年上升43%。
潛在供應累計約9.1萬伙 創有記錄新高
李婉茵續指，雖然聯儲局最近表示利率下調時間表或會延後，惟近月市場表現熾熱，最主要仍因為政策釋放投資需求，以及價格因素導向。此外，隨著3月住宅租金按年上升5.6%，並因為專才入境下帶動租務需求，同時形成購買力。即使利率依然高企，但由於發展商以貼市價甚至低於市價的開價策略，誘發物業買家或長線投資者入市意慾。
不過，據房屋局的數據，已落成但未售出的現樓貨尾單位共2萬伙，而建築中但未售出的樓花單位亦涉及7.1萬伙，同創有紀錄以來新高，推高私人住宅一手市場的潛在供應，故相信年內發展商仍會保持同樣的推售策略，會對二手市場的價格和成交造成一定的下挫壓力。如利率延遲下調，高力維持預測整體樓價全年會有5%至10%的下調空間。