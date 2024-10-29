差估署樓價指數｜高力李婉茵：樓價走勢受減息速度影響 全年至少跌5%

差餉物業估價處公布最新9月份的樓市數據，私人住宅售價指數按月下跌 1.67 % 至 287.9點，按年下跌12.5%，租金指數報196點，按月上升0.1 %，全年至今累計上升 5.4%。
高力香港研究部主管李婉茵表示，截至今年9月底，已落成但仍未出售單位為21,000伙，比截至今年6月的數字升11%。發展商目前正積極出售存貨，然而有部分樓盤開始加價，反映樓市初步有喘穩的跡象。過去兩周的一手住宅市場表現相當不錯，反映買家對住宅物業市場的信心正在逐漸恢復。但仍維持今年全年樓價的預測為下調5%至10%，亦預期2025年樓價將會持平。未來走勢將受減息速度影響，若減息步伐緩慢，樓價有可能進一步受壓。
豪宅成交較大眾住宅升幅大
李婉茵續指，豪宅市場成交量的升幅會較大眾住宅市場好，其中原因是政府放寬住宅物業的按揭成數(不論是自住或出租)，有助鼓勵換樓客及投資者入市。近日亦看見一些知名人士入市，例如星展銀行(香港)行政總裁龐華毅以4,940萬港元購買了位於跑馬地的The Aster的一個1,249方呎的三房單位，以及滙豐環球投資管理行政總裁馬禮豪以5,000萬港元購入了位於半山區Century Tower的一個2,041方呎的單位。
李婉茵總結，過去幾年，超豪華住宅物業經歷了大幅度的價格調整，在達到「合理」水平後，看到市場氣氛開始回暖。近期市場亦出現了多宗重大額成交，當中最矚目為何崇本家族售出山頂3項物業，包括本月以10.5億港元易手的山頂道28號洋房、8月份以8.3億港元沽出的山頂道99至103號洋房，以及7月份以11億港元售出的種植道46號的聯排別墅。此外，英皇集團本月也以8.45億港元出售壽臣山道15號的物業。據消息顯示，逾半買家均為內地客戶。這些大額交易顯示豪宅市場的交投量再次上升，展望2025年整體豪宅市場的樓價將維持平穩。