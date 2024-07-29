差估署樓價指數｜高力：全年樓價最多跌一成 反彈需待減息周期開始

高力香港研究部主管李婉茵表示，資料顯示，截至今年6月，已落成但仍未出售單位為19,300伙，比截至今年3月的數字跌8.5 %。不過，若計及建築中及已批動工單位，未來一手潛在供應達仍然超過100,000伙。發展商在一手樓提供多項優惠的情況下，且有大量貨源可供準買家選擇，一定會對整體樓市，包括一手或二手樓，價格存有壓力，預測樓價全年變化維持下調5%至10%，復甦以至反彈，需要等待減息周期開始，才能有更多正面作用。

新盤低開 二手樓價面臨下調壓力

她續指，樓市「全面撤辣」後，一手樓盤的交投及價格，曾迎來一段小陽春，總始半年一手成交量9,419宗，但由於大量庫存，發展商出價克制，甚至貼近同區二手市價水平。隨著新盤接連推出，並附不少買家優惠，吸引大部分市場購買力，為二手價格帶來巨大下調壓力，交投表現亦都因而淡靜。

至於租務方面，她認為，受惠本港放寛的入境政策，私人住宅的租金持續上揚，下半年即將踏入暑假旺季，更大租務需求下，相信趨勢仍會持續。