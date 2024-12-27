差估署樓價指數｜高力：對明年樓市走勢態度審慎 上半年樓價料平穩

高力香港研究部主管李婉茵表示，截至2024年11月底，11月份的住宅成交總量達6,298宗，按月上升34.1%，而年初至今的住宅成交總量達48,996宗，按年上升22.2%。自9月美國減息週期開始，10月和11月的平均住宅成交量達5,498宗，已超過2017年至2021年期間的平均成交量，可見樓市成交量正續步回穩，然而一手住宅供應量依然處於高位，連同在建物業合共有10多萬個單位，若按2017年至2021一手每年平均成交量約18,000宗推測，市場需五至六年的時間消化。現時樓價已下跌6.6%，符合高力在今年年初估計2024年樓價會下調5%至10%的預期。綜合現時市場走勢和其他因素，這或可有助維持成交量，我們預料樓價在2025年上半年將保持平穩。

明年預計將減息兩次共半厘

李婉茵續說，美國聯儲局在2024年12月18日宣布減息0.25厘，全年共減息三次，累計減幅達1厘，這與市場的預測一致。但由於聯儲局減息步伐料放緩及減息幅度尚未明朗，綜合市場分析明年將會減息兩次合共半厘，因此市況仍然存在變數。另外，特朗普上任美國總統後的對華政策或將為中國内地及香港的經濟復蘇帶來一定變數，預期相關政策對樓市的影響將於2025年下半年逐步顯現。

李婉茵補充，然而，現時最影響買家情緒的是預期收入和就業穩定性，過去4個月失業率維持在3.1%，勞工市場大致維持穩定，但一些行業的情況或會較受全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫所影響。雖然政府放寬了按揭成數，但銀行在審批新按揭時仍然謹慎，獲批的按揭仍遠低於過去5年的平均水平，反映銀行對未來經濟和借貸人還款能力的信心。因此，對2025年樓市走勢保持審慎態度。