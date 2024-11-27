差估署樓價指數｜高力：息率走勢不確定性增加 恐令樓價承受下調壓力

差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，2024年10月份私人住宅售價指數報290.1點，較9月的288.3點回升0.6%，為連跌5個月後首見反彈。今年首10個月，樓價累跌6.8%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅仍達27.1%。

高力香港研究部主管李婉茵表示，截至今年10月底，住宅成交達4,506宗，按月增長67%，創下5個月以來的新高。受惠於美國聯儲局於9月大幅減息50個基點，以及放寬按揭貸款的最高按揭成數，一手及二手市場的成交量均有所上升。鑒於買家在9月期間仍等待聯儲局確認首次減息，低基數效應下一手住宅成交量在過去一個月增加3倍，達到1,611個單位。雖然一手市場正陸續釋放存貨，但仍有約21,000個已建成但未售出的住宅單位。減息幅度將會主導2025年樓市的成交量。特朗普勝選後對息率的不確定性增加，意味著降息幅度有機會較預期少，有可能使樓價在復甦之路上承受進一步的下調壓力。