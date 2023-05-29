差估署｜樓價指數今年首4個月累升5.8% 中原陳永傑：料下月升勢放緩

差估署剛公布最新樓價指數，4月份最新報354.2點，連升4個月，按月升0.5%，指數創7個月新高；若與去年12月樓價指數比較，今年首4個月累升約5.8%。4月私人住宅租金指數最新報178.2點，按月升1.42%，連升3個月，今年首4個月，租金累升1.54%，整體樓價及租金加幅輕微支持樓市長遠健康發展。

首 4 個月為樓市興奮復甦期 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首4個月為樓市興奮復甦期，4月份一手方面不乏大銀碼成交，包括啟德及何文田區新盤，吸引不少投資客入市，推動4月份D及E類大型單位樓價指數按月升1.26%。上月美國落實加息0.25厘，香港銀行亦有跟隨加息0.125厘，大市觀望氣氛較為濃厚，加上股市亦由數月前2萬多點，回落至近日1.8萬點左右，對入市信心構成一定影響。5月份一手市場至今暫錄約1,100宗成交，料全月錄約1,200宗，對比上月錄約1,050宗輕微上升，但仍屬低位徘徊；二手成交方面則較上月回落約三成。