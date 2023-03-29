差估署｜樓價指數連升兩個月 2月升2.22% 創33個月最大升幅

差估署今日公布的最新數據顯示，2023年2月份私人住宅售價指數報345.9點，較1月的338.4點再升2.22%，創近4個月新高，樓價今年起已連升2個月，累升3.28%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅進一步收窄至13.11%。

利嘉閣：料首季升 6% 升勢延至次季

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連串利好消息推動樓價顯著回升，相信樓市反彈勢頭可以持續，首季料累升6%，次季繼續看俏。他指出，2月份整體樓價上升2.22%，為自2020年6月共33個月以來的最大單月升幅，主要由A至C類的中小型單位升勢所帶動，其中以B類單位單月錄得的2.35%升幅最顯著，亦為該類單位46個月以來的最大按月升幅。樓價升幅擴大，主要受惠全面通關、美息加幅收窄而香港沒有跟隨加息，帶動整體市場氣氛進一步好轉所致。

展望3月份，受惠《財政預算案》下調樓價千萬元以下物業的首置印花稅稅率，加上一手市場銷情大旺，還有全面撤銷口罩令等防疫措施，料推動3月份樓價維持2.5%至3%的升幅，即整個第一季樓價有望累升約6%。至於次季方面，陳海潮相信只要息口維持平穩不加，通關效應下的刺激經濟表現持續，而失業率維持低位，則次季樓價可平穩再升5%，整個上半年樓價料升達10%至12%，全年樓價大有機會收復去年約15%跌幅的失地，甚至有力最創歷史新高。