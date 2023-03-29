差估署｜樓價指數連升兩個月 2月升2.22% 創33個月最大升幅

差估署今日公布的最新數據顯示，2023年2月份私人住宅售價指數報345.9點，較1月的338.4點再升2.22%，創近4個月新高，樓價今年起已連升2個月，累升3.28%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅進一步收窄至13.11%。
利嘉閣：料首季升6% 升勢延至次季
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連串利好消息推動樓價顯著回升，相信樓市反彈勢頭可以持續，首季料累升6%，次季繼續看俏。他指出，2月份整體樓價上升2.22%，為自2020年6月共33個月以來的最大單月升幅，主要由A至C類的中小型單位升勢所帶動，其中以B類單位單月錄得的2.35%升幅最顯著，亦為該類單位46個月以來的最大按月升幅。樓價升幅擴大，主要受惠全面通關、美息加幅收窄而香港沒有跟隨加息，帶動整體市場氣氛進一步好轉所致。
展望3月份，受惠《財政預算案》下調樓價千萬元以下物業的首置印花稅稅率，加上一手市場銷情大旺，還有全面撤銷口罩令等防疫措施，料推動3月份樓價維持2.5%至3%的升幅，即整個第一季樓價有望累升約6%。至於次季方面，陳海潮相信只要息口維持平穩不加，通關效應下的刺激經濟表現持續，而失業率維持低位，則次季樓價可平穩再升5%，整個上半年樓價料升達10%至12%，全年樓價大有機會收復去年約15%跌幅的失地，甚至有力最創歷史新高。
中原：一手帶動 次季樓價續升
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月份美國首次放緩加息步伐至0.25%，新一年度財案亦寬減1,008萬以下物業印花稅，再配合香港整體復常步伐加快，2月份成交量及樓價升幅明顯加劇。當中以中小型物業最受追捧，陳永傑指，由疫情至今，一直由剛需市場撐起樓市，新盤市場亦以一至兩房單位最受歡迎，故在樓市復甦初期，中小型物業順理成章成為升市火車頭。此外，3月份多個新盤錄得理想銷情，截至昨日，一手成交宗數已突破2,000宗，創7個月新高，二手市場難免受壓，料3月份二手成交宗數較上月跌20%，而二手成交量下跌，加上歐美銀行現倒閉危機，令上周公布的中原城市領先指數CCL錄得輕微回調。
一手樓續主導市場 二手樓價或現微調
總結首季，由一手市場主導，首季暫已錄逾3,400一手成交，較去年同期升2.5倍。中原城市領先指數CCL於今年首季已累升逾6%，他相信，發展商為了追趕進度，將保持克制開價，甚至減價，市場亦續以一手主導，料4月一手成交可保持2,000宗水平，二手樓價或出現微調，惟升勢不變。