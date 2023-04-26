差估署｜樓價指數3月報351.4點 連升3個月 創半年新高

中原：一手續主導第 2 季 樓價升勢持續

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季為樓市復甦初期，3月份可算是首季升勢最高點，不論一手及二手均有價有量，而且愈升愈有，加上各大發展商推盤時定價克制，吸引觀望多時的買家大舉入市。以一手成交為例，3月份錄得超過2,100宗成交，按月反彈1.3倍，更創2021年5月以來22個月新高。隨著美國放緩加息步伐，在財案寬減物業印花稅、通關效應及取消口罩令等等利好消息下，樓價指數連升3個月，反映樓價報復式反彈。

踏入第2季，樓市將踏入整固期，樓價升勢持續，但買家需時消化，成交步伐或會略為放緩，樓市整體仍是健康發展，樓市交投亦由年初以小型單位起動撐起樓市，到現時中價樓甚至豪宅市場亦重回正軌，成交復常。隨著香港經濟全面復常，加上息口見頂，中產人士入市信心回復，相信買樓收租意欲大增，投資者入市個案將會持續增加。陳永傑相信，在新盤減價戰下，第2季一手成交保持暢旺，繼續主導大市。樓價升勢亦不會改變，幅度則視乎未來經濟增長步伐，以及新生購買力是否足夠。

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