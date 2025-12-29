差估署｜樓價自3月谷底反彈4.35% 利嘉閣：租金連月破頂之旅可持續

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價及租金雙雙持續走高，料2025年分別漲逾3%及4%，前者一洗之前3年頹勢，後者則延續上升銳勢。差估署今日公布的最新數據顯示，2025年11月份私人住宅售價指數報297.3點，較10月的294.6點再升0.92%，已是連續8個月呈平穩或上升，期間自3月份的谷底累積反彈4.35%，創近16個月高位，而單計連續6個月升勢亦累漲3.77%。今年首11個月累計，樓價累升2.80%，而與2021年9月的398.1點歷史高位比較，跌幅收窄至25.32%。

今年11月份樓價持續上升，且升幅再次加快，主要受惠當時憧憬再次減息，中美貿易風雲達成共識而解除威脅，加上股市反彈及新盤熱賣所刺激。展望12月份，陳海潮指出，反映11月下旬有宏福苑大火一度窒礙市場情緒，加上市場聚焦立法會選舉等而令市況略有放緩，故料12月份樓價升幅略為收窄至0.5%，整個第四季樓價料升1.87%，而全年則看升3.31%。值得注意的是，按半年計，今年下半年樓價最終料升4.21%，為過去5個「半年度」以來首錄升幅，並為自2019年下半年以來共13個「半年度」的最大升幅。