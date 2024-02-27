差估署｜樓價連跌9個月 累挫13.5% 回到逾7年前水平 租金指數結束11個月連升 微跌0.27%

差估署今日(27日)公布最新數據顯示，2024年1月份私人住宅售價指數報306.4點，較去年12月的311.3點再跌1.57%，連跌9個月，跌至2016年11月以來的87個月(即逾7年)新低；而去年全年樓價跌幅略擴至7%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今年1月已累跌達23%。

利嘉閣：冀撤辣中止 20 年半最長跌浪｜樓價指數 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價指數跌勢未止，為2003年8月沙士後，20年半以來的最長跌浪，冀新一份財政預算案撤辣及配合其他利好因素，此輪跌浪有望在次季中止。他指出，今年首月樓價持續下跌，主因是新盤仍以低價爭佔市場份額，令二手業主放盤叫價仍然受壓。此外，港股於期間不斷向下尋底，亦窒礙整體氣氛。

料首季樓價再跌最少 2% 展望2月份走勢，因應港股曾進一步跌穿萬五點大關，加上適逢新春節慶傳統淡市，樓價有機會持續再跌約1%，估計最快3月份才可轉緩持平，按此推算，今年首季樓價有機會累跌2%至3%左右。

陳海潮稱，新一份財政預算案減辣/撤辣，將成為3月份物業交投走勢的重要指標，如能一如市場期望可以大幅減辣、甚至全面撤辣，則可推動交投顯著轉旺，帶動樓價逐漸止跌回穩；否則樓市仍會表現不濟，需更長時間等待經濟及股市復甦，以及之後減息等利好因素，才能有較大起色。整體而言，如財案減辣，配合一手全面推盤及港股回升，以至擴大自由行城市而利好零售消費及經濟，年內樓市走勢仍不致於太悲觀。