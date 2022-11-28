差估署｜10月樓價指數跌2.41% 創近5年新低 兩大代理：樓價續尋底 料全年跌15%

差餉物業估價署最新公布， 10月份本港私人住宅售價指數報352.4，較9月份的361.1點按月下跌2.41%，連跌5個月，跌勢擴大，跌幅更是2017年11月錄得的352.7點後，創近5年新低。而今年首10個月，該樓價指數已累跌10.54%，較去年9月歷史高位的398.1點，累跌11.48%。至於租金指數卻連升半年，惟今年首10個月租金累計跌1.75%。

利嘉閣陳海潮：料明年首季樓價續受壓 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，加息陰霾纏繞不散，疫情反覆未退，市場利淡因素壓過利好消息，樓價已一連3個月按月均挫逾2%，料樓價將持續尋底，全年累計跌幅恐達15%。他又指，有見近日本港及內地疫情均有所升溫，相信短期內較大規模的通關仍然無望，單靠本地內循環難以激活樓市，預期12月樓價仍然受壓向下，第4季樓價跌幅恐擴大至6.75%，而全年樓價跌幅將貼近15%。至於明年首季，受經濟表現續弱及傳統農曆年前後淡季影響，他預料樓價持續受壓，又認為倘樓價累積跌幅達近兩成時，寄望明年2月下旬財政預算案可以調整樓市辣招措施。