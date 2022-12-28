差估署｜11月樓價指數再跌3.3% 料跌浪耐過沙士年 利嘉閣：料明年次季重踏升軌

本港樓價跌勢未止。差估署今日(28日)公布的最新數據顯示，2022年11月份私人住宅售價指數報339.4點，較10月的351.1點持續下跌3.33%，連跌6個月，兼創自2008年12月以來的168個月(即14年)最大單月跌幅。今年首11個月樓價累跌13.84%，而比起去年9月份的歷史高位398.1點，更累跌14.75%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續回落，料12月份再跌後，最壞時刻料將結束，隨著通關將至，明年初樓市經橫行整固後，次季有望重拾升軌。

陳海潮指出，11月份差估署樓價指數已跌至2017年8月以來的64個月(即逾5年)新低，而連跌6個月，亦分別平了2015/16年及2008年當年兩次跌浪連跌6個月的紀錄，估計連同12月份的跌勢，2022年樓價將連跌7個月，勢創2002/03年沙士以來最長的跌浪。

料 12 月樓價再跌約 2.5% 他續指，11月份指數跌幅擴大，主要反映10月中旬至11月上旬期間的實際市況，當時《施政報告》沒有減辣，加上香港第二次加息幅度擴大至四分一厘，而令樓價進一步下跌。11月下旬，疫情漸升溫，加上市場憂慮息口持續上升，都未能抵銷陸續放寬的防疫限制，故料下次公布的12月份樓價指數將再錄約2.5%的跌幅，即全年樓價料累跌達16%，終止過去連續13年(2009至2021年)的升浪。

料最快明年第 1 季尾回升 展望明年市況，陳海潮指，雖然近期本港及內地疫情均有升溫，惟內地終於宣布明年1月8日起大幅放寬檢疫限制，相信短期內香港與內地可實現大規模通關，踏上復常之路。受通關消息刺激，料明年首季樓市可望橫行整固，而當經濟明顯有起色，內地資金重投本地樓市後，樓價料在第1季尾至第2季重踏升軌。