差估署｜9月樓價指數跌2.06% 創逾3年半新低 中原：料全年樓價跌15%

差餉物業估價署今日公布，本港9月私樓售價指數報362.1，創2019年1月以來逾3年半了新低，跌幅亦是2018年11月以來最大。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月指數主要反映8月份成交，9月股樓齊跌，香港亦開始步入加息周期，料下月公布的樓價指數跌勢會加劇，若第4季缺乏利好消息，料全年樓價跌15%。

美再加息機會高 第 4 季樓價或再跌 6% 今日公布的指數創3年半新低，而今年首9個月樓價已跌逾8%。陳永傑指，9月份香港上調按揭息率，令成交量及樓價跌勢加劇，9月份僅錄約605宗一手成交，10月份一手成交量更慘不忍睹，截至昨日僅錄約203宗一手成交。而上周公布的施政報告，未有為樓市減辣，樓價跌勢未見轉向；下周美國將議息，再加息0.75厘機會甚高，屆時香港按揭息口將進一步上升，若第4季欠缺樓市利好消息，以樓價每月下調2%的速度，料第4季樓價將下調6%，全年下跌15%。